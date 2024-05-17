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Прирост ВРП Татарстана от внедрения искусственного интеллекта оценивается в 345,8 млрд рублей к 2030 году

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в ходе рабочей поездки в Казань рассказал о многоплановом взаимодействии Сбербанка с Татарстаном по развитию и внедрению искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Татарстан стал один из первых регионов страны, в котором была создана и утверждена новая позиция уполномоченного по технологиям ИИ. Министерство цифрового развития, ИТ и связи Татарстана ввело новую должность — ИИ-омбудсмен. Им стал Булат Замалиев, который курирует стратегию внедрения технологий ИИ на республиканском уровне.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка: «Аналогов подобной работе в других регионах пока нет. Предлагаю и другим субъектам России поддержать инициативу Татарстана и ввести ИИ-омбудсменов в своих регионах».

Также Александр Ведяхин сообщил, что прирост валового регионального продукта (ВРП) Татарстана благодаря внедрению искусственного интеллекта в 2030 г. оценивается в 345,8 млрд руб. Отношение прироста ВРП Татарстана благодаря ИИ в 2030 г. к текущему ВРП составит 8,3%.

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