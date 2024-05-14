«Авито Работа»: турагенты стали самыми высокооплачиваемыми и востребованными специалистами в индустрии туризма и гостеприимства

Эксперты «Авито Работы» изучили динамику числа вакансий для соискателей в сфере туризма и гостинично-ресторанного бизнеса за апрель 2023 и 2024 гг. Согласно полученным данным, эксперты составили рейтинг профессий с наибольшим приростом предложений о работе год к году. Аналитики выяснили, что лидером по приросту вакансий за последний год стала профессия турагента. Она же стала самой высокооплачиваемой вакансией в сегменте HoReCa. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работа».

Спрос работодателей на турагентов с апреля 2023 г. вырос почти в три раза (+197%), а в апреле соискателям на эту позицию работодатели предлагали 40-90 тыс. руб. в месяц. Фактический доход этих специалистов обычно зависит от результатов работы и может быть выше, поскольку турагенты часто работают по сдельной системе оплаты труда.

На втором месте в рейтинге — профессия горничной. Количество вакансий для них увеличилось в 2,3 раза за год. Для новых сотрудников средние зарплатные предложения составили 50-90 тыс. руб. в месяц.

Третье место в рейтинге популярности у работодателей заняли работники кухни. В апреле 2024 г. соискатели на эту должность могли рассчитывать на 40-80 тыс. руб. в месяц.

Помимо возросшего спроса на турагентов, горничных и работников кухни, среди работодателей высоким спросом пользуются профессии хостес и бариста. Число вакансий для первых выросло почти в 2 раза (+91%), для вторых — на 64% за год. Стоит отметить, что в фактический заработок этих работников также входят чаевые от посетителей.

«Спрос работодателей на специалистов сферы HoReCa всегда был высоким, а в преддверии летнего сезона число вакансий в сфере туризма и гостинично-ресторанного бизнеса выросло еще на 36%. Это сказалось и на средних зарплатных предложениях в сегменте — новым сотрудникам стали предлагать в среднем на 19% больше при сравнении год к году. Опросы российских соискателей показывают, что размер зарплаты все еще является определяющим фактором при трудоустройстве, но, конкурируя за кандидатов, работодатели также могут предложить другие бонусы и преимущества для соискателей. Например, гибкие условия труда, интерес к которым выразили 44% опрошенных россиян», — сказал Александр Сампетов, директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы».

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