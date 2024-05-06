700 заявок, увеличение рабочей группы и акцент на практику: BIA Technologies подвела итоги «Школы тестировщиков»

В 2024 г. по результатам обучения сертификаты о прохождении курса получили 35 выпускников, а 16 из них теперь работают в компании. Об этом CNews сообщили представители BIA Technologies.

Отбор учащихся на третий поток «Школы тестировщиков» начался в декабре 2023 г. – заявку мог подать любой желающий, было почти 700 регистраций. Затем кураторы по результатам проверочного задания отобрали 200 лучших претендентов и предоставили доступ к теоретическому блоку по основам тестирования и нюансам работы с «1С». После каждого модуля обучения участники проходили проверку знаний: на последний этап по автоматизации прошло 48 человек.

«С каждым новым потоком «Школы тестировщиков» наша заинтересованность в ней только растет. В этом году мы расширили рабочую группу до 20 человек, чтобы как можно больше претендентов смогли проявить себя и освоить новую профессию. Мы постоянно анализируем и улучшаем предыдущий опыт: расширяем блоки теории и инструкции, добавляем новые видеоматериалы по основным проблемам и ошибкам, совершенствуем тесты и отборочные задания. И, судя по отзывам участников, эти усилия приносят заметный результат», — сказала Юлия Полякова, директор департамента по работе с персоналом BIA Technologies.

Особенность программы заключается не только в обучении тестированию «1С», но и в том, что BIA Technologies акцентирует внимание на практике. Многие профессиональные курсы делают упор на теорию. В результате выпускникам приходится искать дополнительные источники для получения практического опыта, чтобы быть конкурентоспособными на рынке труда. Курс BIA Technologies готовит участников к реальным бизнес-задачам, с которыми им предстоит столкнуться на рабочем месте.

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«Школа тестировщиков» — это бесплатный образовательный проект, который помогает всем желающим освоить новую профессию и получить работу в крупной российской ИТ-компании. Впервые он был запущен в октябре 2021 г. За три прошедших потока было подано свыше 1500 заявок, а обучение прошли 600 человек со всей России.

BIA Technologies – интегратор, разработчик ИТ-продуктов и сервисов: входит в рейтинг топ-100 крупнейших ИТ-компаний России (CNews, 2023 г.). С 2014 г. компания реализует проекты цифровой трансформации транспортного сектора. Имеет собственный Центр экспертизы в области искусственного интеллекта и математической (комбинаторной) оптимизации бизнеса, предлагает клиентам решения с использованием инструментов имитационного моделирования, интегрированного планирования и BI.