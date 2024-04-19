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«Группа Астра» и Кубанский государственный университет объявили о сотрудничестве

«Группа Астра» и Кубанский государственный университет (КубГУ) стали партнерами, подписав соглашение о сотрудничестве. Вуз планирует использовать российские технологические продукты и решения в образовательном процессе и осуществлять подготовку будущих кадров для сопровождения ИТ-импортозамещения региона.

Взаимодействие партнеров уже началось с обеспечения образовательной организации информационно-техническими и методическими материалами от «Группы Астра» для изучения и последующего включения их в учебную программу. Было проведено обучение преподавателей профильных дисциплин администрированию и работе с операционной системой Astra Linux. Приобретенные знания и навыки позволят педагогам передать их студентам факультетов: физико-технического, компьютерных технологий и прикладной математики, математики и компьютерных наук.

Еще одним вектором сотрудничества станет реализация программы импортозамещения и перевод госуниверситета на российские программные и аппаратные продукты. Представители вуза смогли ознакомиться, помимо ОС Astra Linux, с другими решениями и сервисами экосистемы отечественного разработчика. Их заинтересовали программный комплекс средств виртуализации «Брест» со встроенными средствами защиты информации, масштабируемая платформа виртуализации VMmanager, а также система централизованного управления службой каталогов и автоматизации задач администратора ALD Pro.

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Безопасность

«Кубанский государственный университет стремится к эффективному и продуктивному сотрудничеству с лучшими индустриальными представителями сферы высоких технологий. Мы рады, что нам удалось начать сотрудничество с разработчиком системных решений «Группой Астра». Для студентов и преподавателей нашего университета это возможность получить прикладные знания и проявить себя в интересных и перспективных проектах одного из ведущих представителей ИТ-рынка страны, а также обеспечить технологическую независимость ИТ-решений, применяемых в операционной деятельности», — отметила Елена Строганова, проректор по цифровому развитию Кубанского государственного университета.

«Кубанский государственный университет является одним из ключевых высших учебных заведений не только в Краснодарском крае, но и во всем Южном федеральном округе. Начало сотрудничества с КубГУ открывает новые перспективы для обеих сторон и обещает успешное взаимодействие в области изучения российских технологий и подготовки кадров. Надеемся, что в конечном итоге оно поможет ускорить процесс импортозамещения в регионе, обеспечив необходимыми специалистами компании, которые сейчас в них остро нуждаются», — сказал Михаил Агасиев, заместитель директора по продажам в ЮФО «Группы Астра».

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