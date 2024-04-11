Москвичи этой весной в два раза чаще пользуются электросамокатами

Неожиданно теплая весна в столице пробудила в москвичах активный интерес к аренде городских электросамокатов раньше обычного. В первую неделю сезона сервисами кикшеринга воспользовались почти на 90% больше жителей и гостей столицы, чем в тот же период прошлого года. При этом поездки на электросамокатах чаще всего совершаются в будние дни. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Власти Москвы 26 марта 2024 г. открыли сезон проката с новыми правилами для пользователей. Однако это вовсе не отпугнуло соскучившихся по двухколесному транспорту москвичей и гостей города, выяснили аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных. В этом году электросамокаты оснастили специальными регистрационными знаками, схожими с мотоциклетными — они позволят по камерам видеонаблюдения отследить маршрут и возможные нарушения во время поездок.

За первые семь дней сезона мобильный трафик в крупнейших приложениях кикшеринговых сервисов подскочил на 86% относительного первой недели начала прошлогоднего открытия проката. При этом большинство поездок происходят в будние дни — в выходные электросамокатами в городе пользуются почти в два раза реже. Это подтверждают результаты опроса портала SuperJob, согласно которому около четверти жителей Москвы предпочли бы добираться до работы на велосипеде или самокате и только 3% поступают именно таким образом.

В столице сезон открыли только три кикшеринговых сервиса. Лидером стал «Яндекс.Go», на втором месте расположился «Юрент», а тройку замыкает Whoosh. Такая расстановка сил сохраняется второй год подряд, отмечают аналитики.