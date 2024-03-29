«Авито Работа»: большинство россиян хотя бы раз меняли профессиональную сферу

«Авито Работа» провела опрос более 7000 работающих россиян и задала им вопросы о том, как часто они меняли сферу деятельности и места работ. Аналитики выяснили, что 63% опрошенных россиян хотя бы раз меняли сферу деятельности за время своей карьеры. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Тем не менее почти треть (32%) опрошенных россиян никогда не меняли сферу деятельности. Из тех, кто менял профессию, 34% респондентов меняли ее один-два раза, 20% — три-четыре раза. Тех, кто менял сферу деятельности пять раз или более, оказалось 9%. Ни разу не меняли сферу деятельности 37% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет и столько же респондентов от 65 лет и старше. Больше всего доля респондентов, которые меняли профессиональную сферу, среди работающих россиян в возрасте от 35 до 44 лет (66%).

Чаще всего россияне, заявившие о смене сферы деятельности, работают в сфере маркетинга, PR и рекламы (82%), управления персоналом (79%), гостинично-ресторанного бизнеса (77%). Реже всего меняют профессиональную сферу медицинские работники и представители сферы образования. Ни разу не меняли профессиональную сферу 52% опрошенных работников сфер медицины и фармацевтики, 49% — образования и науки, 36% — юриспруденции.

Список профессиональных сфер, где россияне чаще всего меняли профессиональную сферу

Большинство опрошенных россиян (81%) также хотя бы раз за время карьеры меняли место работы. Тех же, кто ни разу не менял место работы, оказалось 15%. 24% опрошенных меняли одно-два места работы, 29% — три-четыре раза, 16% — пять-шесть. От семи до девяти мест работы сменили 7% россиян, столько же опрошенных признались, что меняли больше 10 мест работы за все время своей профессиональной деятельности. Чаще всего меняли места работы представители консалтинга и профессиональных услуг — половина опрошенных из этой сферы признались, что меняли работу пять раз и больше.

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