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Платформа Security Vision 5 получила новую функциональность

Вышел новый релиз актуальной на сегодняшний день версии платформы Security Vision 5. Обновления коснулись всех продуктов бренда. Наиболее значимые из них:

Формирование организационной структуры

Используя опыт функционирования продуктов Security Vision в рамках крупных инсталляций с поддержкой распределённой инфраструктуры и мультиарендностью, мы уделили особое внимание формированию и изменениям организационной ИТ-структуры: ускорена работа с большими объёмами данных учётных записей и организаций в режиме multitenancy, а для переменчивых периметров осуществляется оперативная адаптация моделей доступа для новых или перемещаемых ролей.

  • При большом количестве организаций в «дереве», а также отделов или должностей в организациях – реализуется их загрузка частями
  • Добавлена возможность переносить подразделения внутри оргструктуры (например, отделы и должности) при помощи отдельной кнопки
  • Курсор автоматически перемещается в поле ввода логина, что ускоряет доступ пользователей к данным, а сотрудник без установленной роли – не сможет войти в систему
  • Журналы аудита теперь фиксируют события временной блокировки пользователя, а также общие изменения, например, смену пароля.

Обработка данных

Оптимизированы работа с данными разных форматов и их преобразования, импорт и экспорт данных расширен новым функционалом, включая гранулярную настройку возможностей пользователей и запуск группы действий при нажатии единственной кнопки, а результаты действий направляются в чат платформы как отдельные записи.

  • Для процессов и работы с переменными добавлены новые преобразования данных, например, преобразование их типов и вычисление размеров файлов
  • Для объектов добавлено динамическое изменение контента при интерактивных действиях
  • Для справочников добавлены полнотекстовый поиск и пользовательский фильтр, а также возможность учёта регистра текста при поиске (или фильтрации)
  • API платформы Security Vision получил поддержку скачивать файлы из объектов системы, а также добавление записей о результатах действия во внутреннем чате решения
  • Добавлена возможность в общем виде импортировать данные из любых форматов в разделе «Загрузчики данных»
  • Для защиты конфиденциальности добавлена возможность запрета на экспорт массивов данных из табличных представлений для пользователей
  • Оптимизирован процесс удаления большого количества объектов и строк справочников для уполномоченных ролей. Добавлен новый тип действия в шаблоны рабочих процессов, а при наличии дубликатов текст об ошибках теперь отображает ID объекта и свойства, по которым произошло совпадение
  • При активации действий в карточках одной кнопки появились возможности задавать сразу несколько действий (с возможностями поиска их групп), а также отображать кнопки в т.ч. при невыполнении условий
  • Для автоматических и ручных действий «Вызов коннектора» (интеграций) добавлена возможность задать количество повторных попыток при ошибке.

Визуализация данных

Добавлена возможность применить различные улучшения виджетов как для интерактивных дашбордов, так и внутри карточек объектов и выгружаемых отчётах. Это позволит упростить подготовку аналитических отчетов и ускорить навигацию для поиска тех данных, на которые нужно обратить внимание в первую очередь.

  • Для таблиц добавлены возможности настройки переменных и форматирования колонок, а также настройка стилей;
  • Виджет «Линейный график» получил дополнительные настройки цвета маркеров, редактирования значений на шкалах (например, только целочисленные значения или отображение значений с другой стороны линии при выходе за границы сетки)
  • Виджет «Карта» теперь позволяет задавать текст для объектов, помимо иконок и связанных виджетов;
  • Виджеты «линейный график» и «столбчатая диаграмма» позволяют определять цветовую дифференциацию в зависимости от нахождения значения в том или ином диапазоне;
  • «Граф связей» получил возможность задавать легенду (например, для изображения подсказок или навигации по объектам), а также сохранения положения «камеры»;
  • Для редактора типов объектов (табличные виды, карточки и т.д.) и разделов модуля (карточки, разрешения на создание объектов) обновлён интерфейс;
  • Для свойств типа «Строка» появилась возможность задать ограничение на количество отображаемых символов
  • Для кнопок (действий и транзакций) появилась возможность редактирования высоты и отступов, для формирования витрин разной компактности.



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