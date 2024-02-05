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Заказчикам серверов X-Com доступна трехлетняя гарантийная поддержка

Для удовлетворения растущих потребностей заказчиков в оперативном восстановлении работоспособности критически важных ИТ-инфраструктур uруппа компаний X-Com запустила расширенную программу трехлетнего гарантийного обслуживания серверов собственного производства - 3Y NBD. Об этом CNews сообщили представители X-Com.

Программа распространяется на серверы, построенные на платформах Asus и Supermicro и действует на территории Москвы и Санкт-Петербурга. Для каждого клиента на основе экспертных оценок X-Com формирует склад запасных комплектующих и модулей, позволяющий устранять любые неполадки в работе серверов уже на следующий рабочий день после обращения. В то же время условия стандартной гарантии предусматривают восстановление работоспособности серверов в срок до 90 календарных дней, а ремонт осуществляется только в сервисном центре X-Com.

Заказчикам 3Y NBD доступна приоритетная обработка заявок и консультации технических специалистов. По результатам анализа инцидента сервисным инженером принимается решение о замене неисправного модуля(ей) на объекте заказчика, или об отправке оборудования в сервисный центр X-Com за счет производителя. При этом сервис не гарантирует восстановление данных или программного обеспечения заказчика – оно производится при наличии технической возможности в объемах, предусмотренных производителем для каждой модели.

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Группа компаний X-Com объединяет многопрофильного системного интегратора, мультиканального поставщика ИТ-оборудования и сервисов, производителя компьютеров и серверов под собственной торговой маркой, а также интернет-магазин электроники Xcom-Shop. Группа входит в топ-30 крупнейших ИТ-холдингов России (CNews Analytics).

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