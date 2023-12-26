В 2023 году создатели контента в «Одноклассниках» заработали в три раза больше, чем в 2022

«Одноклассники» подводят итоги работы с создателями контента в 2023 г. Соцсеть усилила фокус на привлечении и развитии авторов и медиа на платформе – в результате число новых групп с качественным контентом в соцсети выросло на 35%, достигнув 95 тыс. сообществ. Об этом CNews сообщили представители VK.

Общий охват групп блогеров и медиа увеличился за год на 61%. Это стало возможным благодаря обновлению ленты новостей и изменению алгоритмов рекомендаций в пользу актуального и оригинального контента. После обновления ленты увеличилось и число подписчиков групп в «Одноклассниках» – в сумме они получили порядка 15% новых лояльных пользователей.

Суммарно создатели контента в «Одноклассниках» в 2023 г. только на программах монетизации заработали в три раза больше, чем в 2022 г. Этому способствовало и увеличение числа групп, которые начали монетизировать контент – в 2023 г. их стало на 86% больше. Наибольший заработок по программам монетизации получают авторы и медиа, чей контент совпадает с интересами (хобби) пользователей. В топ-5 тематик наиболее монетизируемого контента в 2023 г. вошли кулинария, путешествия, DIY-контент, образование, книги, а также садоводство.

«Одноклассники» продолжают фокусироваться на уникальном контенте, поэтому привлекает на платформу новых авторов. В первую очередь это те авторы, которые пишут про увлечения, то есть отвечают позиционированию «Одноклассников». За год на платформе появились сотни новых активных блогеров, их общее число в 2023 г. увеличилось в 3 раза. Самые растущие блогеры (по динамике роста количества подписчиков за год) в 2023 г. – «Вкус Жуковы» (+200 тыс. подписчиков), «Голландец в России» (+146 тыс. подписчиков), «Екатерина. Честный кондитер» (+133 тыс. подписчиков).

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В поддержку начинающих создателей качественного контента в «Одноклассниках» работает алгоритм «Молния». Он помогает увеличить охват публикаций и получить первых подписчиков тем блогерам и медиа, которые регулярно публикуют уникальный и интересный контент. За последние 12 месяцев более 1000 групп получили поддержку «Молнии».

В конце октября 2023 г. «Одноклассники» обновили «Увлечения», теперь это полноформатный сервис с профессиональным и пользовательским контентом. За два месяца работы в сервисе было опубликовано свыше 70 тыс. единиц контента, более 3 тыс. авторов и 25 тыс. пользователей регулярно публикуют в «Увлечениях» свой контент. Наиболее популярными тематиками для постинга стали рукоделие, кулинария, отдых и туризм, питомцы и садоводство. «Базу знаний» пополняют эксперты, к ее наполнению уже привлекли более 300 известных блогеров рунета, которые обладают экспертизой по конкретному направлению увлечений. За первые два месяца работы в разделе было опубликовано более 2500 экспертных материалов. Раздел «Вопросы и ответы» за этот период собрал свыше 13 тыс. вопросов от пользователей, на которые отвечают как эксперты, так и пользователи.