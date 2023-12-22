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Цифровые сервисы «Почты» на службе у Деда Мороза

Чтобы отправить письмо новогоднему волшебнику, больше не обязательно идти в почтовое отделение или искать почтовый ящик. Теперь это можно сделать с помощью электронного заказного письма. Почта распечатает послание и доставит адресату за 5-7 дней. Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

Чтобы написать электронное письмо, клиенту нужно авторизоваться на специальном сайте через «Госуслуги». После этого на экране появится кнопка «Письмо Деду Морозу». Адрес заполнится автоматически, текст послания можно загрузить в виде документа, изображения или заполнить в шаблоне.

Письма Деду Морозу уже стали доброй традицией во многих российских семьях. Отправить письмо по-прежнему можно и обычной почтой. Специальные новогодние ящики установлены в центральных отделениях крупных городов.

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Безопасность

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АО «Почта России» — федеральный почтовый и логистический оператор страны, входит в перечень стратегических предприятий Российской Федерации. Количество отделений обслуживания клиентов — свыше 38 тыс. точек, порядка 66% из которых находятся в малых населенных пунктах. Среднемесячная протяженность логистических маршрутов «Почты» составляет 54 млн километров. С 2015 г. государство не предоставляет компании меры поддержки, позволяющие покрыть расходы на содержание сети объектов почтовой связи в соответствии с требованиями по размещению отделений и оказанию универсальных услуг связи. Численность почтовых работников составляет 280 тыс. человек. Ежегодно «Почта России» принимает около 1,3 млрд бумажных писем и обрабатывает около 240 млн посылок. Компания помогает переводить юридически значимую переписку в цифровой формат — в 2022 г. «Почта» доставила 238 млн электронных заказных писем. «Почта России» обслуживает около 20 млн подписчиков в России, которым доставляется более 400 млн экземпляров печатных изданий в год. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через «Почту России», составляет около 2,6 триллиона руб. (пенсии, платежи и переводы).

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