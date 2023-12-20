Рукописные и старопечатные книги Великого Новгорода будут оцифрованы при помощи «Эларcкан»

В Новгородский государственный объединенный музей-заповедник поставлен отечественный планетарный сканер «Эларcкан А2-600Р» для создания электронных копий редких изданий и старинных книг. Об этом CNews сообщил представитель компании «Элар».

«Создание цифровых изображений музейных предметов – это важная составная часть работы музея сегодня. В настоящее время более 320 тыс. музейных предметов уже имеют цифровые изображения, большая часть которых опубликована на сайте Новгородского музея-заповедника в разделе «Онлайн коллекции», – отметил специалист музея. Это позволяет предоставить широкой общественности и исследователям возможность ознакомиться с собранием музейных ценностей.

Создание цифровых изображений музейной коллекции редких, рукописных и старопечатных книг, объемных документов отдела письменных источников на специализированном планетарном сканере обеспечивает высокое качество изображений и сохранность музейных экспонатов за счет предусмотренного щадящего светового воздействия на бумагу и пергамен. Эта работа планомерно проводится в музее с 2014 г. на «Элар Пауэрскан К425-А1».

«Выбор новой модели – «Эларcкан А2-600Р» обусловлен наличием у этой модели специальной колыбели, которая дает возможность сканировать редкие и рукописные книги (а их в коллекции музея более 23 тыс.) под углом 90 или 120 градусов, что обеспечивает сохранность книжного переплета, – сказала Ирина Ефременко, зав. отделом фотофиксации и оцифровки музейных предметов Новгородского государственного объединенного музея-заповедника. – Высокое разрешение полученных цифровых изображений позволит специалистам – научным сотрудникам, исследователям, реставраторам детально рассмотреть все особенности памятников письменности, а возможно и сделать открытия».

Сканеры «Эларcкан» входят в реестр РЭП (единый реестр российской радиоэлектронной продукции) и являются готовым инструментом для организации процессов оцифровки различных типов документов в соответствии с требованиями регуляторов.