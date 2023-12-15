Dr. Reddy’s успешно внедрила решение на основе искусственного интеллекта компании Rubbles для управления омниканальными коммуникациями

ООО «Др.Редди’с Лабораторис» (далее – Dr. Reddy’s), входящее в международную фармацевтическую группу компаний Dr.Reddy’s со штаб-квартирой в г. Хайдарабад, Индия, внедрила интеллектуальную систему оценки маркетинговых коммуникационных кампаний, разработанную компанией Rubbles. Решение позволяет управлять омниканальными коммуникациями, оценивая влияние каждого канала на эффективность продвижения брендов.

Dr. Reddy’s работает в России более 30 лет, бренды компании занимают лидирующие позиции в области гастроэнтерологии, женского здоровья, дерматологии, противопростудных средств, лечения боли и аллергии. Маркетинговые коммуникации Dr. Reddy’s направлены на своевременное и качественное осведомление медицинского сообщества о последних инновационных разработках, исследованиях, доступных медицинских препаратах и другой продукции компании, их эффективности, безопасности и надежности. В России аудитория Dr. Reddy’s насчитывает более 80 тысяч специалистов здравоохранения. Начиная проект по внедрению искусственного интеллекта, компания ставила цель получить инструмент для эффективной настройки коммуникационных кампаний как в интересах своей аудитории — для доставки пользователям нужной информации посредством наиболее удобных каналов, — так и для улучшения собственных операционных показателей.

«Наибольшую ценность для нашего заказчика мы видим в аналитике, на основе которой Dr. Reddy’s может более эффективно распределять инвестиции в различные каналы. Встроенные в нашу систему ML-модели анализируют огромный массив данных по взаимодействию со специалистами здравоохранения, аптечным продажам, трейд-маркетингу и динамике рынка и оценивают вклад каждого канала в достижение коммуникационных целей, что позволяет своевременно корректировать коммуникационную стратегию», — поясняет Ян Чижевский, директор по R&D Rubbles.

«Компания Dr. Reddy’s уделяет большое внимание развитию инноваций и цифровых решений и уверена в том, что они способствуют достижению основной цели компании – повышать доступность недорогих и инновационных лекарственных средств, ведь здоровье не может ждать. Внедрение совместных проектов с компанией Rubbles позволяет нашей компании эффективно реализовывать омниканальную стратегию и повышать уровень осведомленности медицинского сообщества о препаратах компании», — отмечает Василий Павлов, генеральный директор компании Dr. Reddy’s в России.