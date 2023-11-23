322 млрд рублей составил российский рынок ПК, комплектующих и ноутбуков за январь-октябрь 2023 года

К такому выводу пришли аналитики онлайн-школы в сфере геймдева XYZ School, входящей в образовательную компанию Ultimate Education. Данные были получены благодаря исследованию потребительского поведения и анализу состояния рынка. Об этом CNews сообщили представители XYZ School.

Большая часть покупателей (42%) остановила свой выбор на ноутбуках или на уже собранных ПК (готовых системных блоках), оставшиеся 58% приобретали различные комплектующие.

В ходе анализа рынка комплектующих для компьютеров было установлено, что наибольшим спросом пользуются накопители информации (HDD и SSD). Оперативная память располагается на второй строчке рейтинга по частоте приобретения. Видеокарты занимают третью позицию в данном списке. Процессоры следуют за ними, замыкая четвертую строчку. Пятое место отведено материнским платам.

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XYZ School — компания в GameDev-образования в России и СНГ. Входит в образовательную компанию Ultimate Education. С 2019 г. студентами школы стало более 180 тыс. человек. Сообщество школы составляет свыше 560 тыс. участников.