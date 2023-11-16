Moscow Hacking Week: как изменится грядущий Standoff

В этом году киберучения Standoff расширятся до недельного мероприятия в области информационной безопасности — Moscow Hacking Week. Хакерская неделя в Москве пройдет с 18 по 26 ноября и включит в себя несколько событий, объединенных общей идеей популяризации кибербезопасности и повышения экспертизы специалистов по ИБ разного уровня подготовки. Все мероприятия пройдут в Кибердоме — новом хабе информационной безопасности, открытом в центре Москвы в пяти минутах от станции метро «Улица 1905 года».

В первые выходные Moscow Hacking Week (MHW), 18 и 19 ноября, пройдет Standoff 101 — конференция и воркшопы для всех, кто только начинает свой путь в сфере кибербезопасности. С 21 по 24 ноября на площадке развернется уже знакомая всем кибербитва Standoff. А в финале MHW, 26 ноября, состоится закрытый ивент для настоящих профи — Standoff Hacks, в рамках которого лучшие белые хакеры с багбаунти-платформы Standoff 365 протестируют защищенность продуктов и сервисов, недоступных для других исследователей.

Кроме того, в рамках MHW 24 и 25 ноября пройдет новый раунд митапа Standoff Talks. На этом мероприятии специалисты и энтузиасты из сферы ИБ смогут послушать выступления лучших спикеров и неформально пообщаться с коллегами на афтепати. За трансляцией выступлений можно будет следить на нашем сайте.

Что нового на Standoff?

«Число кибератак в мире продолжает расти, и все чаще они становятся целенаправленными. Во II квартале 2023 года, по данным Positive Technologies, количество инцидентов ИБ увеличилось на 17% по сравнению с тем же периодом 2022-го, а доля целевых атак выросла до 78%. Наглядно увидеть последствия, которые могут наступить, если хакеры дойдут до конца, можно на киберучениях Standoff 12, которые пройдут с 21 по 24 ноября. В течение четырех дней команды этичных хакеров будут пытаться реализовать атаки и недопустимые события, а все их действия будут отражаться на макете виртуального Государства F. Команды защиты будут мониторить и расследовать атаки, чтобы потом применить полученные навыки в реальной жизни», — рассказывает Елена Молчанова, бизнес-лидер киберполигона Standoff 365.

Новый макет киберполигона имеет шесть отраслевых сегментов, в которых расположены энергетическая, нефтегазовая, транспортная, финансовая, космическая отрасли и городская экосистема. Пространство Кибердома позволит создать у посетителей эффект максимального погружения в атмосферу киберсражения за счет спецэффектов, интерактивных инсталляций, использования вибропола и других технологических новинок.

Все подробности MHW можно найти на сайте.