БПС Процессинг: Импортозамещение в области процессинга платежей

Санкционное давление, уход иностранных вендоров и ПО – факторы, формирующие новые вызовы для российских банков. Прежде всего, речь о переходе на российские платформы. БПС Процессинг предлагает реализацию проектов по импортозамещению процессинга платежей любой сложности.

Государственная программа по импортозамещению, запущенная три года назад, подразумевает переход на отечественный стек, в первую очередь, системно значимых банков, затем и нестратегических участников рынка. Тем не менее, далеко не все банки сегодня готовы «импортозаместиться»: процесс крайне затратен по ресурсам и требует значительных компетенций. Более того, предложений от российских компаний, которые закрывали бы все запросы банка, от критически важных сервисов, до СБП и ACS, при этом обладающих собственной инфраструктурой, на рынке не так уж и много.

БПС Процессинг стал одним из первых крупных российских ПЦ, начавших работы по миграции на российские альтернативы. Компания успешно реализовала переход на альтерантивные аппаратные средства, программное обеспечение и решения по Информационной Безопасности, а обновление стека ИТ было завершено в 2022 году.

Сегодня БПС Процессинг предлагает банкам переход на отечественный стек технологий в рамках программного решения «СмартВиста»: компания обладает значительной экспертизой в области интеграции с отечественными решениями, а также предоставляет клиентам отказоустойчивые сервисы с уровнем доступности 99,9% и выше на самом современном оборудовании.

Выбор технологического партнера, особенно для банков без собственного процессинга, имеет ключевое значение. От поставщика решения может зависеть длительность самой миграции и конечная стоимость проекта. При всей проблематике вопроса переход на российские платформы обеспечит банкам технологический суверенитет и укрепление безопасности с лучшей защитой персональных данных.