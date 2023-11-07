Разделы

Импортонезависимость
|

БПС Процессинг: Импортозамещение в области процессинга платежей

Санкционное давление, уход иностранных вендоров и ПО – факторы, формирующие новые вызовы для российских банков. Прежде всего, речь о переходе на российские платформы. БПС Процессинг предлагает реализацию проектов по импортозамещению процессинга платежей любой сложности.

Государственная программа по импортозамещению, запущенная три года назад, подразумевает переход на отечественный стек, в первую очередь, системно значимых банков, затем и нестратегических участников рынка. Тем не менее, далеко не все банки сегодня готовы «импортозаместиться»: процесс крайне затратен по ресурсам и требует значительных компетенций. Более того, предложений от российских компаний, которые закрывали бы все запросы банка, от критически важных сервисов, до СБП и ACS, при этом обладающих собственной инфраструктурой, на рынке не так уж и много.

БПС Процессинг стал одним из первых крупных российских ПЦ, начавших работы по миграции на российские альтернативы. Компания успешно реализовала переход на альтерантивные аппаратные средства, программное обеспечение и решения по Информационной Безопасности, а обновление стека ИТ было завершено в 2022 году.

Сегодня БПС Процессинг предлагает банкам переход на отечественный стек технологий в рамках программного решения «СмартВиста»: компания обладает значительной экспертизой в области интеграции с отечественными решениями, а также предоставляет клиентам отказоустойчивые сервисы с уровнем доступности 99,9% и выше на самом современном оборудовании.

Выбор технологического партнера, особенно для банков без собственного процессинга, имеет ключевое значение. От поставщика решения может зависеть длительность самой миграции и конечная стоимость проекта. При всей проблематике вопроса переход на российские платформы обеспечит банкам технологический суверенитет и укрепление безопасности с лучшей защитой персональных данных.

erid:2SDnjcZzAkxРекламодатель: ООО «БПЦ Процессинг»ИНН/ОГРН: 7701387790/ОГРН 1147746156898Сайт: https://processing.ae/

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Электронный документооборот: итоги 2023 года» состоится 21 ноября

В России началось обсуждение «Цифрового кодекса», который приведет в порядок законодательство в ИТ и связи

«Аквариус» выпустил новую линейку СХД Wareus

Минцифры больше не хочет централизованно покупать ПО для госорганов. Деньги закончились, а механизм закупок неэффективен

В России начались розничные продажи устройств на российской ОС «Аврора». Пока недорого, потом цены вырастут

Отечественные SSD изгоняют из реестра российского «железа». Чтобы остаться, им нужны отечественные контроллеры, но их не существует в природе

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Где слушать музыку в 2023 году: стриминговые музыкальные сервисы в России

Приложения и сервисы для организации рабочего процесса: выбор ZOOM

Легкие и мощные: самые производительные ноутбуки весом до 1,3 кг

Показать еще

Наука

Столкновение скопления галактик, которого не должно было случиться — вызов космологическим теориям

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода
Показать еще