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«Газинформсервис» на «CNews FORUM Информационные технологии завтра»

1 ноября 2023 г. в Москве состоялось деловое мероприятие в сфере высоких технологий «CNews FORUM Информационные технологии завтра». На площадке встретились десятки представителей крупных игроков рынка информационных технологий России, в том числе, «Газинформсервис» – разработчик ПО в области информационной безопасности.

Участники мероприятия обсуждали наиболее перспективные технологии, которые в ближайшие годы будут формировать развитие информатизации бизнеса и государства в России.

В рамках сессионных заседаний докладчики представили информацию о наиболее перспективных решениях отечественных и западных поставщиков ИТ, а также об инновационных проектах, реализуемых в различных отраслях.

Также участники мероприятия обсудили, насколько востребованы окажутся решения в области ИБ от отечественных производителей. В рамках доклада «Стратегия развития линейки продуктов EFROS» руководитель группы управления продуктами «Газинформсервис» Сергей Никитин рассказал о росте востребованности отечественных решений для мониторинга и защиты ИТ-инфраструктуры, а также представил возможности Efros DefOps.

«Мы уже много лет развиваем продуктовую линейку Efros. Мы прошли длинный путь – от простой утилиты по поиску изменений в конфигурациях до решения корпоративного уровня, реализующего широкий набор функций сетевой безопасности. И не будем останавливаться на достигнутом. Отрасль ИТ развивается очень динамично, и нужно постоянно искать новые точки роста, совершенствоваться», — отметил Сергей.

Отметим, в этом году многофункциональный комплекс Efros Defence Operations получил награду CNews Awards в номинации «Защита ИТ-инфраструктуры: платформа года».

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Модули, входящие в состав комплекса, можно использовать для импортозамещения таких решений, как: Cisco ISE, Algosec Firewall Analyzer, Tufin SecureTrack, Skybox Security Suite, решений от Solarwinds, Tripwire и многих других.

Efros DefOps позволяет осуществлять:

  • контроль доступа пользователей и администраторов к сетевым устройствам, профилирование пользовательских устройств, поддержку гостевых Wi-Fi-порталов;
  • анализ топологии сети, уязвимостей на сетевом оборудовании и построение векторов атак;
  • оптимизацию правил межсетевых экранов;
  • контроль целостности и соответствие стандартам безопасности различных элементов ИТ-инфраструктуры.

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