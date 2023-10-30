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«Омнидата.Технологии» примет участие в форуме «CNews FORUM 2023: Информационные технологии завтра»

Платформа автоматизации процессов в ритейле «Омнидата.Технологии» примет участие в XVI форуме «CNews FORUM 2023: Информационные технологии завтра», который пройдет 1 ноября 2023 г.

Спикер сервиса – Алексей Аксенов, генеральный директор «Омнидата.Технологии (ex-«Ростех», ex-IBM, ex-«T1 интеграция»), расскажет о секретах повышения эффективности управления собственной торговой маркой для Food, Fashion и DIY ритейлеров:

  • как повышать маржинальность продукции
  • снижать риски недопоставок
  • переходить к локализации товара
  • соблюдать сроки вывода товара на полку

СТМ стала необходимостью для крупных ритейлеров. Повышение лояльности потребителя, замещение ушедших брендов, увеличение доли рынка, самостоятельное ценообразование, независимость в цепочках поставок – эти запросы закрывает собственная торговая марка.

Строить инструменты управления СТМ inhouse дорого, долго и часто низкоэффективно, так как команды разработки тратят годы, прежде чем система начинает выполнять заложенный функционал. Западные вендоры ушли с рынка, большинство российских аналогов не соответствуют требованиям рынка. «Омнидата.Технологии» предлагают подход, при котором ритейлер небольшими шагами сможет начать работать в PLM системе уже через пару месяцев.

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