Сотрудники ИТ-компаний оформили 32 тыс. льготных ипотек

До конца 2023 г. по программе ИТ-ипотеки планировалось выдать 30 тыс. кредитов. Сотрудники ИТ-компаний оформили уже свыше 32 тыс. таких ипотек на сумму более 280 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Банки продолжают принимать заявки и оформлять займы. До конца 2024 г. планируется выдать не менее 50 тыс. кредитов.

Регионы, где чаще всего берут ИТ-ипотеку: Москва — 8,4 тыс.; Санкт-Петербург — 3,8 тыс.; Московская область — 2,6 тыс.; Свердловская область — 1,5 тыс.; Татарстан — 1,2 тыс.; Новосибирская область — 1,2 тыс.; Краснодарский край — 1,1 тыс.

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Ставка по льготной ипотеке для сотрудников ИТ-компаний не может превышать 5% и в среднем составляет 4,2%. Оформить ее могут работники всех аккредитованных ИТ-компаний.

В 2023 г. правила программы упростили: снизили необходимый уровень дохода, расширили возрастные рамки, а для сотрудников младше 35 лет требования к зарплате отменили полностью.