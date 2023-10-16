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26 октября в Москве пройдет конференция на тему импортозамещения ИТ-решений

26 октября в Москве пройдет конференция на тему импортозамещения ИТ-решений. Организатор – ITQ Group.

Представители финансового сектора и компаний-разработчиков цифровых решений обсудят, в каких случаях лучше использовать готовые отечественные продукты, а когда стоит создавать собственное решение. Поделятся собственным опытом миграции на новые системы и методами, которые помогут повысить эффективность разработки собственных продуктов.

В программе мероприятия панельная дискуссия, доклады и нетворкинг.

Конференция пройдет в павильоне «Арт. Техноград» на ВДНХ с 09.00 до 18.00 26 октября.

Узнать больше о мероприятии и зарегистрироваться можно на сайте конференции.

Об организаторе: ITQ Group — профессиональный участник рынка разработки программного обеспечения для автоматизации банковских процессов, финансовых и ретейловых компаний. Специалисты компании создают решения для МКБ, «Ренессанс кредит», Газпромбанка, ВТБ и других участников финансового рынка.

erid:Kra23YPqVРекламодатель: ООО «АйТиКью Груп»ИНН/ОГРН: 9701015788/1187746998757Сайт: https://itq-group.com/

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