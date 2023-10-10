МТС Travel запустил путеводитель по Санкт-Петербургу, который подстраивается под предпочтения пользователя

Сервис бронирования отелей МТС Travel разработал интерактивный путеводитель по культурной столице России, который можно настроить в зависимости от предпочтительного формата поездки и глубины знакомства с городом. Об этом CNews сообщили представители МТС Travel.

Новый цифровой гид содержит более сотни локаций в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – от типично туристических до тех, про которые могут рассказать только местные жители и которые будут интересны при повторном посещении города. Пользователи могут настроить путеводитель под себя. Для этого нужно пройти короткий тест, указав, сколько человек принимает участие в поездке, сколько раз они были в Петербурге и что им интересно. В зависимости от ответов пользователям предлагается персонализированная подборка с рекомендациями мест для развлечений и отдыха.

При желании можно посмотреть полный список локаций в городе и области и найти подходящие варианты досуга. Цифровой гид доступен для абонентов всех операторов в журнале МТС Travel, а абонентам МТС ссылка на него приходит в приветственном SMS-сообщении по прибытию в северную столицу.

Традиционно онлайн-путеводитель включает в себя не только достопримечательности, но и подборки с кафе и ресторанам, отелями с повышенным кешбэком до 25% и рекомендации местных жителей.

«Круглый год Санкт-Петербург и Ленинградская область входят в топ направлений для отдыха. Рынок наполнен массой предложений по организации досуга в Петербурге и его окрестностях. Однако в большинстве они заточены на очевидные туристические объекты. Кроме того, не всегда в одном месте можно собрать программу под свой тип поездки – у кого-то есть только вечер, а у кого-то – несколько дней, кто-то приехал в командировку, а кто-то – на выходные с детьми. Именно поэтому мы решили выпустить большой интерактивный путеводитель от МТС Travel, в котором объединили локации в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также дали пользователям возможность отфильтровать рекомендации в зависимости от их предпочтений и того, насколько хорошо они знают регион», – отметила издатель медиа МТС Travel Лидия Страхова.

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МТС Travel (входит в цифровую экосистему МТС) создает сервисы для путешественников по России и миру. В МТС Travel входит одноименная витрина отелей, отельный консолидатор Bronevik.com, онлайн-журнал, а также портал «Тонкости туризма».