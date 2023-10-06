Программа Iqcity внесена в реестр отечественного ПО

Программа «Умный город» (Iqcity), предназначенная для измерения уровня цифровизации городского хозяйства, разработанная Sitronics KT (входит в Sitronics Group), зарегистрирована в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (реестр ПО) — №19361.

Программа автоматизирует измерение уровня цифровизации городского хозяйства на основе оценки базовых показателей стандарта «Умного города», утвержденных приказом Минстроя России.

Показатель IQ города или региона представляет собой цифровое значение в баллах в зависимости от оценки 112 индикаторов, характеризующих уровень цифровизации по 17 направлениям — аспектам жизнедеятельности и социально-экономического развития территории. В их числе такие показатели как, например, доля линий наружного освещения, оснащенных автоматизированной системой управления, доля вовлеченных в решение вопросов городской среды граждан, наличие систем оплаты и оказания услуг в электронном виде, автоматизация учета потребления коммунальных ресурсов, закупка оборудования для создания умных спортивных площадок в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)», наличие регионального проекта развития объектов электрозарядной инфраструктуры для электротранспорта и многое другое.

«Мы создали инструмент поддержки и помощи главам субъектов и ответственным органам исполнительной власти в реализации государственных задач. Программа облегчает процесс достижения ключевых показателей ведомственного проекта «Умный город», а также дает возможность более быстрого поиска точек роста для цифровизации городов, помогает в определении приоритетных направлений для обращения за господдержкой», — сказал генеральный директор Sitronics KT Игорь Маренич.