beeline cloud повысит киберграмотность сотрудников российских компаний

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) представил платформу Cloud Security Awareness (SA) (тестирование и обучение сотрудников основам информационной безопасности). Решение направлено на повышение уровня осведомленности сотрудников и уменьшение количества инцидентов в области информационной безопасности.

Сотрудники смогут проверить свои знания до обучения правилам киберграмотности, а после – контрольную проверку практических навыков. Услуга Cloud SA позволяет создавать учебные фишинговые атаки. Платформа предоставляет возможность получить подробный отчёт о прохождении тестирования, а также автоматически назначать сотрудникам курсы в зависимости от полученных результатов.

Защита и обучение персонала позволят выстроить надёжную основу для построения системы кибербезопасности и внедрения системы менеджмента информационной безопасности. Эффективная работа с персоналом, обучение по ключевым вопросам и использование системы Cloud Security Awareness позволит значительно снизить риск успешности фишинговых атак на организации и целевых атак на сотрудников или целые отделы внутри компании без вложения в системы, требующие сложной интеграции и высоких затрат на закупку лицензий.

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