Владимир Ефимов: в Москве разработали сервис по подбору мер поддержки для промышленников

Чат-бот «Поддержка промышленности Москвы» работает в мессенджере Telegram и помогает получить упрощенный доступ к информации о мерах поддержки столичных производств. Сервис разработан и запущен правительством Москвы. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Чат-бот – это удобный интерактивный сервис, содержащий актуальные сведения о более чем 20 доступных мерах финансовой и нефинансовой помощи для столичной промышленности. Он станет эффективным дополнением к широкому набору инструментов для развития бизнеса в столице, которыми только в 2022 г. воспользовались около 400 крупных и средних промышленных предприятий города», – отметил Владимир Ефимов.

Электронный помощник позволяет учитывать такие факторы, как строительство нового или развитие существующего производства, наличие или отсутствие земельного участка в собственности, а также необходимость в приобретении оборудования и подключения к инженерным коммуникациям. Кроме того, виртуальный собеседник может помочь подобрать альтернативных поставщиков оборудования и материалов или найти новые и современные технологические решения для предприятия.

«Чат-бот предоставляет все необходимые ссылки и контакты для связи для получения помощи. Сервис будет полезен как для действующих предприятий, так и для тех, кто только планирует открытие промышленного производства в Москве. Так, с его помощью можно узнать о возможностях получения субсидии на возмещение части затрат или льготного кредита на разные цели, например приобретение оборудования, прав на результаты интеллектуальной деятельности или реализацию инвестиционных проектов», – сказал исполняющий обязанности руководителя столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

В Департаменте информационных технологий отметили, что сервис помогает упростить поиск мер поддержки – налоговых льгот, субсидий и многих других. Пользователю достаточно отметить в чат-боте, какие виды мер государственной поддержки его интересуют, ответить на уточняющие вопросы, и, в зависимости от заданных параметров, бот выдаст информацию о том, как получить необходимую льготу, субсидию или компенсацию, а также даст контакты и ссылки на ресурсы, где можно подать соответствующую заявку. Все это доступно в любое время и с экрана мобильного телефона.

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Найти чат-бот в Telegram можно введя в строке поиска @Mosprom_helpbot. Чтобы приступить к работе, понадобится нажать кнопку «Начать». Затем можно ознакомиться с возможностями бота, следуя подсказкам на экране.

Кроме того, столичные производители могут обратиться в Центр поддержки промышленности, услугами которого с момента его открытия в апреле 2022 г. воспользовались более 600 компаний. С недавнего времени функционал Центра доступен на Инвестиционном портале Москвы.