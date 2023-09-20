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Wildberries представила первые итоги новой программы вознаграждений партнерских ПВЗ

Онлайн-платформа Wildberries совместно с инициативной группой партнеров продолжает тестировать новую систему вознаграждений за операции для партнерских самовывозов. Обновленная система тарификации вознаграждения будет отвечать гибкости и основываться на критериях региональной специфики, выручки ПВЗ и его площади. Программа будет представлена в ближайшее время после завершения этапа тестирования и изучения обратной связи от партнеров, сообщили CNews в пресс-службе компании.

Новая тарифная политика позволит обеспечить гибкий подход при оценке вознаграждения партнеров. При этом с мая текущего года все новые ПВЗ открывались уже по новым тарифам.

Тестовый проект по внедрению новых тарифов для ряда действующих ПВЗ стартовал в августе 2023 г., о чём были оповещены все партнеры Wildberries.

Изменение тарифной политики, которое планирует внедрить Wildberries, обусловлено постепенным снижением объема дотаций в сторону партнерских ПВЗ. Wildberries с 2020 г. дотировала партнерские ПВЗ, рентабельность которых значительно выше собственных ПВЗ онлайн-платформы. Постепенно компания планирует снижать объем данных субсидий по мере роста их доходов. При этом Wildberries продолжает поддерживать партнеров – новичков с небольшим оборотом, а также в «дефицитных» локациях.

По итогам тестовой группы изменения тарифных планов доходы 60% партнеров Wildberries остались на прежнем уровне, у остальных – увеличились или снизились в зависимости от индивидуальных характеристик пунктов выдачи. Наиболее существенно свои доходы смогли нарастить владельцы точек выдачи из Алтайского, Красноярского и Краснодарского краев, а также Башкирии и Иркутской области, а также владельцы наиболее крупных объектов площадью 175 – 243 кв. м.

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Одновременно с введением гибких тарифов компания в ближайшее время представит новую программу лояльности для партнеров с высоким уровнем качества работы с клиентами Wildberries. Она будет включать дополнительные возможности повышения уровня дохода для владельцев ПВЗ.

«Мы открыты к диалогу с партнерами и находимся в постоянной коммуникации с владельцами партнерских ПВЗ. В частности, приглашаем их к онлайн-обсуждению обновлений условий вознаграждения с участием топ-менеджмента платформы. Нашим приоритетом остается поддержка доходов партнеров, при этом новая тарифная политика с опорой на экономические показатели регионального развития, а также финансовые и операционные показатели работы ПВЗ, будет призвана соблюдать баланс интересов всех сторон платформенного бизнеса», – отметили в Wildberries.

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