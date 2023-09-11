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Минцифры: в 2023 году детей записывали в 1 класс через «Госуслуги» в 3,5 раза чаще, чем в 2022

Минцифры сообщило о том, что почти 600 тыс. детей записали в 1 класс через «Госуслуги» в 2023 г. Это в 3,5 раза больше, чем в 2022 г.

Услуга была доступна в 82 регионах. Запись шла в две волны. С 20 марта по 30 июня — в школы по месту прописки, с 6 июля по 5 сентября — независимо от места проживания, но только в те школы, в которых остались места. Каждый родитель мог подать несколько заявлений.

Первоклассников зачислено: в первую волну — 527 тыс.; во вторую волну — 64 тыс.

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Самое первое заявление было подано в Удмуртии — 20 марта в 14:00 мск. Самое последнее отправили родители ребёнка из Ростовской области — 5 сентября в 23:39:31.

Топ регионов по участию: Санкт-Петербург; Свердловская область; Башкортостан; Самарская область; Ханты-Мансийский АО — Югра.

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