Разделы

Безопасность Госрегулирование
|

Postgres Professional продлила срок действия сертификата ФСТЭК на Postgres Pro Enterprise Certified

Postgres Professional продлила на 5 лет срок действия сертификата соответствия ФСТЭК №4063 на СУБД Postgres Pro Enterprise. Новый сертификат действителен до 16 января 2029 г.

Postgres Pro Enterprise — российская СУБД для высоконагруженных систем, представляющая собой глубоко переработанную редакцию СУБД PostgreSQL. Включает большое количество уникальных функций, обеспечивающих максимальную надежность и высокую производительность системы, которая в отдельных случаях может кратно превышать производительность PostgreSQL, что позволяет ей решать самые сложные промышленные задачи в предприятиях с высоконагруженными системами, в том числе на объектах КИИ. Среди уникальных функциональных особенностей Postgres Pro Enterprise: 64-разрядный счетчик транзакций, инкрементальный бэкап на уровне блоков, автономные транзакции, компрессия данных, симметричный отказоустойчивый кластер (мультимастер) и многое другое. Включена в единый реестр российского ПО.

Сертифицированная ФСТЭК редакция СУБД Postgres Pro Enterprise может применяться для защиты информации: на значимых объектах критической информационной инфраструктуры 1 категории; государственных информационных системах 1 класса защищенности; автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами 1 класса защищенности; информационных системах персональных данных при необходимости обеспечения 1 уровня защищенности персональных данных; информационных системах общего пользования 2 класса.

Компания Postgres Professional уже проводит работы по оценке соответствия СУБД Postgres Pro Enterprise «Требованиям по безопасности информации к системам управления базами данных» (приказ ФСТЭК России № 64 от 14 апреля 2023 г.) по 4 классу.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Работа МФЦ парализована: Десятки тысяч россиян пишут заявление на отказ от сбора биометрии

Wildberries поймали на незаконном списании денег с чужих банковских карт. Суд очень заинтересовался

Китай ловко торпедировал покупку Intel желанного чипмейкера

Полиция и ФСБ требуют доступ к данным и переписке россиян в обход суда и Уголовного кодекса. Экстренно готовятся новые законы

Россияне устали ждать помощи властей и сами научились эффективно бороться с мошенниками

Власти всерьез взялись за проект ОСАГО для ИТ-сферы. Придумано название, намечен план работ

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-мойщики окон 2023: выбор ZOOM

Самые неожиданные решения, которые помогут в учебе: выбор ZOOM

Самые эргономичные рюкзаки для школьников и студентов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены подземные алмазные фонтаны — результат распада суперконтинентов

Астрономы впервые обнаружили темные звезды — новый тип небесных тел

Ликбез RnD.CNews: как работает ядерный синтез и почему звезды сияют
Показать еще