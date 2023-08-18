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Только 8% россиян заявили, что программистам нужен высокий интеллект

В топ-3 сфер деятельности для людей с высоким IQ — наука, медицина и дипломатическая служба. В открытом опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

Каждый седьмой россиянин считает, что высокий уровень интеллекта нужен в профессиях научной сферы (15%). На втором месте — врачи (12% голосов). По мнению каждого одиннадцатого, IQ выше среднего необходим для работы дипломатом. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Высокий уровень интеллекта нужен прежде всего программистам, считают 8% россиян. По 7% голосов набрали такие профессии как инженер и учитель. 5% утверждают, что руководящие посты в любых сферах деятельности должны занимать специалисты с высоким IQ. По 2% респондентов считают, что высокие интеллектуальные способности нужны юристам и спасателям.

Каждый десятый респондент уверен, что высокий уровень интеллекта необходим представителям любой профессии, от квалифицированных рабочих до топ-менеджеров.

Среди других профессий, чьим представителям нужен высокий IQ, россияне называли космонавтов, летчиков, журналистов, музыкантов, аналитиков, судей, писателей и переводчиков.

Мужчины чаще считают что высокий уровень интеллекта необходим инженерам и дипломатов, женщины — ученым, врачам и преподавателям.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 274

Время проведения: 1-17 августа 2023 г.

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Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1000 респондентов.

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