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ВТБ провел первые операции с цифровым рублем

ВТБ стал первым банком, успешно протестировавшим операции с цифровыми рублями в своем мобильном приложении ВТБ Онлайн в рамках пилотирования реальных цифровых денег. Пилот Банка России стартовал 15 августа.

В первый день тестирования участники фокус-группы, сформированной из числа сотрудников банка, в приложении ВТБ Онлайн протестировали операции по открытию счетов в цифровых рублях в режиме реального времени, переводы между физическими лицами, а также операции по оплате цифровыми рублями товаров и услуг уже привычным способом — с помощью переводов по QR-коду. Позднее в рамках пилота будет обеспечена возможность применения смарт-контрактов с цифровым рублем для физических лиц.

«Цифровой рубль — это не только третья форма расчетов, это третье измерение, которое открывает новые возможности. С его помощью мы сможем построить огромное количество новых продуктов и услуг, предоставляя клиенту новые возможности. Сама технология цифрового рубля содержит в себе строчку кода, куда могут быть встроены алгоритмы — смарт-контракты. Это открывает океан возможностей для управления финансами. Вход в цифровой рубль — это большой сдвиг и в мировых платежах. Другие страны также делают свои цифровые валюты, минуя старую инфраструктуру. Наступила новая эпоха децентралицации, мир движется в этом направлении», — сообщил Вадим Кулик, заместитель президента — председателя правления банка ВТБ.

Сегодня существует потребность в формировании нового доверительного пространства расчетов, где перевод, программирование сделки и управление информацией связаны в одно целое и надежно защищены. Платформа цифрового рубля даст новые возможности для создания самоисполняемых сделок. Появится безопасная среда для программирования смарт-контрактов.

Применение смарт-контрактов на платформе цифрового рубля позволит обеспечить прозрачность расчетов, а также возможность гибкого управления остатками на своих цифровых кошельках. На данном этапе физические лица смогут использовать автоплатежи в цифровых рублях, заранее назначая дату, сумму и получателя перевода. По мере развития станут доступны и другие возможности самоисполняемых сделок с цифровым рублем.

Помимо новых возможностей управления корпоративными и личными финансами, внедрение цифровой валюты — это качественный сдвиг в области мировых платежей.

Токен: Kra23n5qxРекламодатель: Банк ВТБ ПАОИНН/ОГРН: 7702070139/1027739609391Сайт: http://www.vtb.ru/

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