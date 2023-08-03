«Кибер бэкап» помогает группе «Примари» защищать чувствительные данные

Группа «Примари», системный интегратор с 15-летней экспертизой в сфере информационной безопасности, внедрил систему резервного копирования и восстановления данных на базе решения «Кибер бэкап». Оно не только защищает корпоративные данные компании, но и обеспечивает высокий уровень безопасности ИТ-инфраструктуры конечных заказчиков группы компаний. Об этом CNews сообщили представители компании «Киберпротект».

Компания создает комплексные решения в сфере информационной безопасности на базе нишевых российских цифровые продуктов от лидеров отрасли и защищает более 170 тыс. рабочих мест в промышленном, финансовом, образовательном и государственном секторах. По мере развития отрасли и рынка группа «Примари» пересмотрела требования и подходы к резервному копированию.

Изначально все задачи решались с помощью двух зарубежных продуктов, однако интегратор принял решение о переходе на комплексное российское решение, которое закрывало бы нужды компании по работе с СРК и позволило бы эффективно решить следующие задачи: хранение исторических данных в бизнес-системах; бесперебойная работа сервисов и корпоративных систем; оперативное восстановление работы корпоративных сервисов в случае сбоя; соблюдение законодательных требований по защите персональных данных; поддержка многочисленных пилотных зон в ограниченном вычислительном сегменте; оперативное восстановление данных из архивов, создание снимков и перезапуск демо-стендов.

«Мы рассматривали несколько российских решений. В итоге выбрали «Кибер бэкап» от российской компании «Киберпротект», потому что по нашим оценкам это самое зрелое и динамично развивающееся решение, которое соответствует мировым стандартам», ― сказал технический директор группы «Примари» Александр Воронин.

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«Кибер бэкап» был интегрирован в ИТ-инфраструктуру ГК «Примари» за две недели, причем без остановки основных сервисов. Инженеры группы компаний отмечают надежность и гибкость решения. «Кибер бэкап» позволяет не только оперативно настроить инфраструктуру для резервного копирования и восстановления данных, но и синхронизировать ее с другими сторонними сервисами.

Внедрение «Кибер бэкап» позволило группе «Примари» усилить защиту корпоративных и клиентских данных и обеспечить постоянный доступ к актуальной информации даже во время сбоев, а также бесперебойную работу системы. Сегодня решение защищает около 15 ТБ данных компании