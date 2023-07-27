МТС запустила ИИ-видеоаналитику для ритейлеров

МТС сообщила, что клиентам сервиса «МТС видеонаблюдение» стали доступны шесть новых детекторов видеоаналитики, разработанных командой платформы Tenvision от MTS AI. С их помощью можно вести подсчет очередей, создавать тепловые карты, а также отслеживать присутствие и отсутствие персонала и маршруты клиентов.

Подобные функции востребованы в первую очередь среди ритейлеров, у которых есть потребность контролировать несколько входов или большую площадь. Руководство магазинов сможет, например, расположить несколько камер в определенном отделе и фиксировать трафик покупателей.

Детекторы присутствия и отсутствия персонала отслеживают время, когда сотрудник открывает офис или магазин утром и закрывает его вечером. Также система фиксирует, когда кто-то из персонала покидает рабочее место в течение дня. Руководитель получает об этом уведомления, данные о присутствии или отсутствии могут быть внесены в индивидуальный табель сотрудников.

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Нейросеть создает тепловые карты, фиксирующие скопление покупателей и их перемещения. Таким образом, можно узнать самые частые маршруты покупателей в магазинах, наиболее популярные отделы и витрины. Эта информация нужна менеджерам для планирования мерчендайзинга.

«Видеоаналитика в торговых точках и офисах продаж – это не просто следование тренду на внедрение искусственного интеллекта. Это эффективный инструмент, положительно влияющий на конверсию, а также позволяющий повысить уровень обслуживания в магазинах и офисах продаж, фиксировать различные нарушения, снизить нагрузку на сотрудников и понять потребности клиентов. Мы видим, что сегодня видеоаналитика становится бенчмарком для ритейлеров и представителей сферы обслуживания, и мы продолжаем работать над внедрением эффективных ИИ-решений для бизнеса», – сказала директор департамента по продуктам бизнес-рынка МТС Ксения Хизова.