Разделы

Телеком ИТ в торговле
|

МТС запустила ИИ-видеоаналитику для ритейлеров

МТС сообщила, что клиентам сервиса «МТС видеонаблюдение» стали доступны шесть новых детекторов видеоаналитики, разработанных командой платформы Tenvision от MTS AI. С их помощью можно вести подсчет очередей, создавать тепловые карты, а также отслеживать присутствие и отсутствие персонала и маршруты клиентов.

Подобные функции востребованы в первую очередь среди ритейлеров, у которых есть потребность контролировать несколько входов или большую площадь. Руководство магазинов сможет, например, расположить несколько камер в определенном отделе и фиксировать трафик покупателей.

Детекторы присутствия и отсутствия персонала отслеживают время, когда сотрудник открывает офис или магазин утром и закрывает его вечером. Также система фиксирует, когда кто-то из персонала покидает рабочее место в течение дня. Руководитель получает об этом уведомления, данные о присутствии или отсутствии могут быть внесены в индивидуальный табель сотрудников.

Дмитрий Казаринов, «СофтТелематика»: Цифровизация приближает нас к эре беспилотного транспорта
Цифровизация

Нейросеть создает тепловые карты, фиксирующие скопление покупателей и их перемещения. Таким образом, можно узнать самые частые маршруты покупателей в магазинах, наиболее популярные отделы и витрины. Эта информация нужна менеджерам для планирования мерчендайзинга.

«Видеоаналитика в торговых точках и офисах продаж – это не просто следование тренду на внедрение искусственного интеллекта. Это эффективный инструмент, положительно влияющий на конверсию, а также позволяющий повысить уровень обслуживания в магазинах и офисах продаж, фиксировать различные нарушения, снизить нагрузку на сотрудников и понять потребности клиентов. Мы видим, что сегодня видеоаналитика становится бенчмарком для ритейлеров и представителей сферы обслуживания, и мы продолжаем работать над внедрением эффективных ИИ-решений для бизнеса», – сказала директор департамента по продуктам бизнес-рынка МТС Ксения Хизова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Назван самый популярный в России оператор нелегальных SIM-карт

«Мегафон» построил в реале специальный офис, чтобы лучше продавать услуги в онлайне

Объединенные «Связной» и «Евросеть» оценили в 62 миллиарда

Основатель «Связного» стал банкротом

Конец легенды: Бренд «Евросеть» закрывается

«Евросеть» и «Связной» объединяются в «крупнейшую в мире розничную сеть»

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Накладные наушники без проводов: хиты продаж

Обзор умных часов Mobvoi TicWatch Pro 5: лучший компаньон для вашего смартфона

Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Шаг к новому типу квантового компьютера: физики расщепляют фононы

Что означают струи, обнаруженные в магнитослое Марса?

Ликбез RnD.CNews: как работают ускорители частиц
Показать еще