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VK сообщает об изменениях в структуре управления социальной сетью «Вконтакте»

С 3 июля 2023 г. управление социальной сетью «Вконтакте» будет осуществлять коллегиальный орган — управляющая команда, в состав которой войдут представители топ-менеджмента VK и представители менеджмента «Вконтакте». Управляющая команда будет отвечать за операционные процессы, принятие стратегических решений и развитие новых направлений социальной сети. Об этом CNews сообщили представители VK.

Генеральный директор «Вконтакте» Марина Краснова и вице-президент по технологиям и разработке VK, технический директор «Вконтакте» Александр Тоболь приняли решение покинуть компанию и заняться собственным проектом.

«Обновленный формат управления социальной сетью отражает то, как принимается большинство ключевых решений «Вконтакте». Этот подход доказал свою эффективность и позволит социальной сети продолжить наращивать аудиторию, создавать и улучшать сервисы для пользователей, — отметил генеральный директор VK Владимир Кириенко. — Хочу также поблагодарить Марину и Александра за достижение высоких аудиторных показателей «Вконтакте», запуск таких знаковых продуктов как «Клипы», «Видео», «Звонки», «Знакомства» и NFT. Проделана большая работа для достижения технологического лидерства соцсети, запущено множество успешных сервисов. Желаю Марине и Александру успехов в будущих проектах».

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VK — российская технологическая компания. Продукты и сервисы VK помогают миллионам людей решать повседневные задачи онлайн: ими пользуются больше 95% аудитории рунета. Проекты VK позволяют общаться, играть, осваивать новые профессии, слушать музыку, смотреть и снимать видео, продавать и находить товары и услуги, решать множество других задач. Компания также развивает набор продуктов и услуг для цифровизации бизнес-процессов — от интернет-продвижения и предиктивной аналитики до корпоративных соцсетей, облачных сервисов и автоматизации предприятий.

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