Московские предприниматели могут получить консультации по онлайн-продвижению

Новые темы профильных консультаций стали доступны на столичном портале для малого бизнеса mbm.mos.ru. Теперь предприниматели при поддержке экспертов могут оценить и повысить эффективность своего сайта, а также разработать стратегию контент-маркетинга, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Чтобы получить индивидуальные рекомендации по интересующим вопросам, необходимо подать заявку на странице проекта. Специалист свяжется с пользователем в удобное время.

«Сегодня сайт — это визитная карточка компании. С его помощью можно рассказать о бизнесе, привлечь новых клиентов и увеличить продажи. Поэтому важно, чтобы интернет-площадка отвечала всем современным требованиям», — отметила Наталья Сергунина.

На консультации по SEO-аудиту (работе с поисковыми системами) предприниматели получат представление о продвижении своего сайта и составят план по улучшению позиции в поисковой выдаче.

В рамках темы «Технический анализ сайта» эксперты рассказывают об основных технических ошибках и помогают проверить работу скриптов и выявить уязвимости в коде.

Участники консультации по направлению «Поведенческий анализ сайта» разбирают визуальные особенности интернет-площадки и ее удобство для пользователей. Специалисты предлагают предпринимателям конкретные изменения, позволяющие увеличить конверсию и продажи.

Кроме того, новая тема появилась в разделе «Социальные сети». Она посвящена контент-маркетингу.

Онлайн-услугу «Профильные консультации» запустили на портале mbm.mos.ru осенью 2022 г. Сейчас пользователям доступно порядка 20 тем по четырем направлениям: «Социальные сети», «Маркетинг и продвижение», «Работа с персоналом» и «Оптимизация сайта».

Самая востребованная тема — «Настройка рекламной кампании в социальной сети "Вонтакте”». На нее приходится 25% всех заявок. На втором месте — «Продвижение бизнеса через рассылки» (15% заявок). На третьем — «Подготовка маркетинговой стратегии» (13%).

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Mbm.mos.ru — портал государственного бюджетного учреждения «Малый бизнес Москвы» (МБМ), подведомственного столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития. МБМ помогает открывать и развивать свое дело.