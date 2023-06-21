Нейросеть YandexGPT поможет продавцам создать описание товаров на «Яндекс маркете»

На «Яндекс маркете» продавцы теперь могут создавать описание товаров с помощью YandexGPT (YaLM 2.0). Это генеративная нейросеть нового поколения от «Яндекса», которая за несколько секунд напишет качественный продающий текст. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Работать с нейросетью можно в личном кабинете продавца на «Маркете». YandexGPT пишет текст по данным из карточки товара. Чем больше в ней информации, тем подробнее и точнее нейросеть про него расскажет. Текст, придуманный ею, можно редактировать — например, добавить больше деталей или ярких эпитетов. А если хочется увидеть другой вариант описания товара, можно повторно нажать кнопку «Создать с YaGPT» — и нейросеть создаст новый текст.

YandexGPT можно использовать для любых карточек, которые продавцы создали в личном кабинете на «Маркете». Новая технология уже доступна всем магазинам на сервисе.

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YandexGPT (YaLM 2.0) – генеративная нейросеть нового поколения, запущенная 17 мая 2023 г. Она доступна пользователям в режиме «Давай придумаем» в «Алисе» и в приложении «Шедеврум». Также 19 июня 2023 г. «Яндекс» открыл прием заявок на тестирование YandexGPT для бизнеса: компании могут подать заявку и получить доступ к API на платформе Yandex Cloud для создания чат-ботов и умных помощников, генерации, структурирования и суммаризации текстовой информации и других задач бизнеса. Нейросеть обучали в два этапа обучали на суперкомпьютерах «Яндекса». Сначала ей показали общедоступные тексты — материалы книг, сайтов, статей. Затем — дообучили на сотнях тысяч примеров содержательных и хорошо написанных ответов. Для сбора и подготовки таких примеров Яндекс задействовал свои технологии краудсорсинга и команду ИИ-тренеров.

«Яндекс маркет» — сервис, на котором бизнес любого размера может продавать товары. Аудитория маркетплейса — 15,3 млн активных покупателей. Это клиенты, которые сделали хотя бы один заказ за последние 12 месяцев. Продавцы, сотрудничающие с «Маркетом», получают доступ к аудиториям и других сервисов «Яндекса» — например, это больше 40 млн пользователей Go и 20 млн — «Плюса».