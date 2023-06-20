Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

На «Госуслугах» начался прием документов для поступления в вузы

Минцифры сообщило о том, что на «Госуслугах» начался прием документов в вузы. Заявление можно подать в 5 любых вузов страны до 5 специальностей в каждом. Без личного посещения приёмных комиссий, очередей и бумажных документов. Для этого потребуется только подтверждённая учётная запись на «Госуслугах».

Куда можно подавать заявления: на любые формы обучения, а также на платное и целевое обучение; на программы бакалавриата и специалитета; на второе высшее образование.

В этом году к сервису уже подключены 1022 вуза. Поступающим на бесплатное обучение нужно подать заявление до 25 июля, на платное — не позднее 20 августа.

Как поступить в вуз онлайн: запросите в личном кабинете документы об образовании, льготах и индивидуальных достижениях — тогда их не придётся вводить вручную и подтверждать оригиналами при подаче заявления в вуз; заполните заявление, укажите приоритеты зачисления и желаемую форму обучения; отправьте заявление и отслеживайте своё место в конкурсных списках в реальном времени; подайте оригинал документа об образовании онлайн; получите уведомление о зачислении.

Сергей Крамаренко, Альфа-Банк: Будущее — за использованием искусственного интеллекта в сфере ИБ
безопасность

Если вы выбрали платную форму обучения, заключить договор с вузом можно также онлайн с помощью приложения «Госключ».

Суперсервис доступен благодаря национальному проекту «Цифровая экономика».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти списали все деньги со счетов Google в России

Авторитетного криптовалютного сыщика обвинили в клевете. Поклонники перевели ему $1 млн, чтобы помочь отбиться от иска

Властям предложили забрать «Яндекс» бесплатно, чтобы не переплачивать иностранцам

«Ростелеком» и хозяева СТС завершили слияние своих онлайн-кинотеатров

В России готовится к запуску суверенный интернет с доступом по паспорту и только с проверенными сайтами

Как банда «решальщиков» и следователей вымогала 15 миллиардов у владельцев Merlion

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Почему отключают горячую воду в летний период

Лучшие газовые грили для дачи: хиты продаж

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Показать еще

Наука

Наконец-то нейросеть научили рассуждать — это ускорит научные открытия

Найден ответ, почему у Юпитера меняются его знаменитые полосы

Российские геологи опровергли миф про Тунгусский метеорит
Показать еще