Генеральный директор СберТеха Максим Тятюшев возглавил рейтинг Global CIO «Топ-100 ИТ-лидеров 2023 года» в категории «ИТ-компании»

В Москве состоялась торжественная церемония награждения участников рейтинга «Топ-100 ИТ-лидеров 2023 года» Global CIO. Первое место в конкурсе среди представителей ИТ-компаний занял генеральный директор СберТеха Максим Тятюшев.

В рейтинге приняли участие 193 кандидата из числа генеральных директоров, ИТ- руководителей, возглавляющих цифровую трансформацию в российских компаниях. Победители Топ-100 определялись путем голосования участников ИТ-рынка на сайте Global CIO. Оценивались как личные, так и профессиональные качества кандидатов, их вклад в развитие компаний и ИТ-отрасли.

Максим Тятюшев, генеральный директор СберТеха:

«Более 11 лет мы создаем ПО для Сбера, продукты и услуги которого способствуют инновационному развитию страны. Сегодня наши технологии обеспечивают программы импортозамещения во многих российских компаниях. Это победа всей команды СберТеха, которая свидетельствует о том, что рынок видит существенный вклад Сбера в развитие ИТ-индустрии и в обеспечение технологической независимости страны».

С 2011 года СберТех занимается созданием программных продуктов для Сбера. В 2021 году решения компании стали доступны для внешнего рынка. Флагманское решение компании – цифровая облачная платформа Platform V. Платформа стала фундаментом цифровой трансформации и основой новой технологической стратегии Сбера, а также доказала свою эффективность в крупнейших компаниях страны.

Продукты платформы помогают компаниям обеспечить технологическую независимость на уровне программного обеспечения и провести цифровую трансформацию, а также снизить расходы и оптимизировать процесс разработки.

Сегодня Platform V объединяет более 70 программных продуктов, которые закрывают все потребности ИТ на уровне технологического ПО и позволяют быстро и эффективно создавать информационные системы, прикладные продукты и приложения любого масштаба и сложности. Решения платформы подходят для задач импортозамещения и входят в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД (ЕРРПО). Platform V соответствует стандартам корпоративного уровня в области безопасности, производительности, надежности. Разработанные на ней приложения имеют отказоустойчивость до 99,99%, готовы к быстрому масштабированию и высоким нагрузкам.