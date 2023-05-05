«Яндекс» официально открывает свой робототехнический центр

18 мая 2023 г. те, кто работает в сфере робототехники или осваивает такую профессию, смогут попасть на официальное открытие центра «Яндекса» по созданию складских роботов «Маркета». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Команда робототехники уже начала работать в центре весной 2023 г., а теперь в нем смогут побывать и гости — в том числе не из «Яндекса». Они узнают больше о складских роботах, пообщаются с командой их создателей, посетят тестовый полигон и увидят в действии новую версию робота-инвентаризатора Spectro.

Чтобы попасть на открытие центра, нужно зарегистрироваться. Количество мест ограничено, поэтому будет и онлайн-трансляция события, увидеть которую сможет любой желающий.

«Яндекс» ранее подтвердил, что запускает свой робототехнический центр с тестовым полигоном площадью около 1000 кв. м. Центр позволяет «Маркету» тестировать прототипы, быстрее собирать и выпускать для работы на складах промышленных роботов. Они помогут маркетплейсу сократить расходы на хранение товаров, повысят эффективность логистики и избавят сотрудников складов от монотонных задач.

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«Яндекс маркет» — сервис для покупок, на котором доступно больше 75,3 млн товаров. Он помогает заказать все нужное: от смартфона новой модели до детского конструктора. На «Маркете» продают товары примерно 52,9 тыс. магазинов-партнеров. Маркетплейс может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на «Маркете» можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, а еще в приложении «Яндекс Go» — в разделе «Маркет».