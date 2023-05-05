Разделы

Техника
|

«Яндекс» официально открывает свой робототехнический центр

18 мая 2023 г. те, кто работает в сфере робототехники или осваивает такую профессию, смогут попасть на официальное открытие центра «Яндекса» по созданию складских роботов «Маркета». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Команда робототехники уже начала работать в центре весной 2023 г., а теперь в нем смогут побывать и гости — в том числе не из «Яндекса». Они узнают больше о складских роботах, пообщаются с командой их создателей, посетят тестовый полигон и увидят в действии новую версию робота-инвентаризатора Spectro.

Чтобы попасть на открытие центра, нужно зарегистрироваться. Количество мест ограничено, поэтому будет и онлайн-трансляция события, увидеть которую сможет любой желающий.

«Яндекс» ранее подтвердил, что запускает свой робототехнический центр с тестовым полигоном площадью около 1000 кв. м. Центр позволяет «Маркету» тестировать прототипы, быстрее собирать и выпускать для работы на складах промышленных роботов. Они помогут маркетплейсу сократить расходы на хранение товаров, повысят эффективность логистики и избавят сотрудников складов от монотонных задач.

Как выбирать провайдера DRaaS в 2023, какие факторы надо учитывать
Маркет

***

«Яндекс маркет» — сервис для покупок, на котором доступно больше 75,3 млн товаров. Он помогает заказать все нужное: от смартфона новой модели до детского конструктора. На «Маркете» продают товары примерно 52,9 тыс. магазинов-партнеров. Маркетплейс может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на «Маркете» можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, а еще в приложении «Яндекс Go» — в разделе «Маркет».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Замглавы разработчика российских процессоров тайком приписал ему многомиллионный долг перед своей компанией

В России запретили Skype. Но не всем

Россияне создали ПО, которое «выявляет удаленщиков, уехавших за рубеж»

Cisco отказалась закрывать критическую брешь в популярном устройстве и порекомендовала купить новую модель

«Марвел» скупает разработчиков ПО и приложений для «Авроры»

Удаленщикам грозят «смертью» карьеры, если те не вернутся в офисы. Им придется забыть о новых должностях и высоких зарплатах

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Как очистить память на Android-смартфоне: 7 способов

Лучшие телевизоры с диагональю до 40 дюймов: хиты продаж

Как работают нейросети: от первой модели до современного чат-бота

Показать еще

Наука

Кислород в космосе можно быстро получить из воды и магнитов

Ликбез RnD.CNews: сколько на самом деле у Земли спутников?

Новый взгляд на состав Вселенной — распределение галактик может измениться
Показать еще