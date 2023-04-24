РЕД СОФТ проводит Firebird Conf 2023

18 мая в Москве пройдет Firebird Conf 2023. Ведущие разработчики СУБД Firebird встретятся с пользователями в Radisson Blu Olympiyskiy Hotel. Основной организатор конференции — компания «РЕД СОФТ», платиновый спонсор и контрибьютор Firebird Foundation.

Firebird Conf — площадка для профессионального общения и обмена опытом. Среди спикеров — разработчики СУБД и прикладного программного обеспечения, администраторы и пользователи баз данных, которые расскажут о новых возможностях Firebird 5.0, эксплуатации СУБД Ред База Данных в нагруженных системах, а также о технических особенностях администрирования Firebird.

С докладами выступят представители РЕД СОФТ, АО «Газпромбанк», «Киберпротект», ФАУ «ГосНИИАС», «Медицина ИТ», АЙТИ-АЛЬБИОН и др.:

В программе конференции запланированы три секции с докладами от разработчиков Firebird, дискуссии и фуршет.

Программа Firebird Conf 2023: https://fbconf.ru/programm.html

Регистрация участников: https://fbconf.ru/.