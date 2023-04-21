Cloud4Y предоставил виртуальную инфраструктуру компании «Главпродукт»

В рамках сотрудничества с компанией MitraSoft, которая является партнером корпоративного облачного провайдера Cloud4Y, «Главпродукт» потребляет облачные ресурсы для развертывания виртуальной комнаты данных (Virtual Data Room). Решение позволяет организовать безопасный обмен данными и их хранение в облаке либо внутри периметра организации.

Основная функция виртуальной комнаты данных — обеспечение возможности доступа к защищенным документам для авторизованных пользователей через отдельный интернет-ресурс, либо при помощи защищенных агентских приложений для рабочих станций под управлением Windows, macOS и Linux, а также мобильных на базе Android и iOS.

Cloud4Y предоставил производителю консервов необходимые ресурсы для работы виртуальной комнаты данных по модели IaaS. Провайдер быстро подготовил инфраструктуру и помог осуществить миграцию без сбоев. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y.

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Компания «Главпродукт» — российский производитель мясных, молочных, овощных и рыбных консервов. В настоящее время производитель пользуется ресурсами Cloud4Y, обеспечив своих сотрудников виртуальной комнатой данных.