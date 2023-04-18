Модульбанк запустил обновленную версию комплаенс-сервиса «Белый бизнес»

Модульбанк перезапустил сервис «Белый бизнес», который делает автоматическую оценку рисков блокировки счета. Сервис стал работать точнее и дает возможность проверять не только свою компанию, но и контрагентов.

Теперь «Белый бизнес» работает на усовершенствованных алгоритмах машинного обучения, учитывает больше критериев при оценке рисков, лучше ориентируется в типах и паттернах транзакций и даже отчасти понимает контекст, в котором работает предприниматель. Это стало возможным благодаря накопленной экспертизе и собранному за несколько лет объему данных.

Сервис «Белый бизнес» позволяет предпринимателю посмотреть на свой бизнес глазами банковской службы финансового мониторинга и понять, какие параметры стоит оптимизировать, чтобы не попасть в поле внимания налоговой службы, Центрального Банка или других контролирующих организаций, а значит избежать блокировок счета и дополнительных проверок бизнеса. По тем же параметрам можно проверить и своих контрагентов.

Первая версия сервиса была запущена в 2015 г., сейчас им пользуются десятки тысяч предпринимателей. Алгоритм постоянно дорабатывается, чтобы соответствовать актуальным требованиям регуляторов. В 2022 г. он включил в себя свежий пакет обновлений от Центробанка, в том числе требования системы «Светофор». Ядро «Белого бизнеса» — алгоритм FBR, разработка компании AML Technology. Всего FBR включает 12 модулей. «Белый бизнес» использует три из них: мониторинг и проверка операций, KYC и биллинг.

Первый модуль проверяет каждую операцию и оцифровывает транзакционный профиль с учетом каждой операции. С его помощью банк может получать и оценивать информацию о налоговой нагрузке, наличии или отсутствии хозяйственных платежей и их доле в общих расходах, отношение сумм переводов на счета физлиц и снятия наличных к обороту и еще более 200 различных показателей.

Модуль KYC (know your clients) позволяет собирать дополнительные данные о клиенте из 50+ источников и проверять их по преднастроенной стратегии принятия решения. Модуль биллинга позволяет настраивать индивидуальные лимиты и тарифы.

«Мы объединили алгоритм мониторинга и проверки с элементами биллинга и KYC и получили технологию, которая может автоматически оценивать профиль клиента, классифицировать его согласно подходу Центробанка и информировать его о рисках в зависимости от профиля транзакций», – сказала Алевтина Ефимова, член правления Модульбанка, лидер группы управления рисками.