Разделы

Бизнес
|

Клиентам X-Com доступно оборудование торговой марки Nerpa

X-Com предложила клиентам оборудования под брендом Nerpa.

Продукция Nerpa производится на мощностях OCS в сотрудничестве с мировыми ИТ-гигантами. Модельный ряд представлен серверами архитектуры x86, гибридными и all-flash-системами хранения данных, кабельным и беспроводным сетевым оборудованием, а также компьютерами для решения различных задач, ноутбуками и моноблоками.

Стандартная гарантия на всё оборудование составляет 1 год с возможностью продления сервисными пакетами до 3 лет. Заказчикам доступны более 200 авторизованных сервисных центров по всей стране. Собственная сервисная служба обеспечивает первый и второй уровни технической поддержки клиентов.

В рамках сотрудничества X-Com планирует поставлять и применять в проектной деятельности весь ассортимент оборудования Nerpa.

Дмитрий Еманов, «Ред База Данных»: Пользователей нашей СУБД привлекает возможность комфортной миграции с Oracle
ПО

Заказчикам X-Com доступны различные финансовые инструменты, включая лизинг, кредитные линии, отсрочка платежа. Для укрепления позиций бренда на российском рынке планируется реализация ряда совместных маркетинговых инициатив.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российская мобильная ОС «Аврора» впервые принесла своим создателям более 1 миллиарда чистого убытка за год

Премия «Импортозамещение года 2023»: начат отбор номинантов

Выручка разработчика главной российской СУБД выросла в 3,3 раза, чистая прибыль — 3,5 миллиарда

Intel продала бизнес по производству серверов

Победителей премии Data Fusion Awards объявят 13 апреля

«Мегафон» оспорит санкции со стороны США

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие дренажные насосы для дачи: хиты продаж

Нейросети для создания музыки: выбор ZOOM

Роботы-пылесосы с влажной уборкой: лучшие модели до 20 000 рублей

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще