VK запускает амбассадорскую программу и научит молодежь со всей страны развивать сообщества и создавать контент

VK открывает новый набор на программу амбассадоров. Ее участники будут популяризировать технологии в школах, вузах, локальных сообществах и на других площадках. Также эксперты VK проведут для амбассадоров обучение по созданию контента, развитию сообществ и личного бренда. Подать заявку могут все желающие в возрасте от 16 до 35 лет из любого уголка России. Об этом CNews сообщили представители VK.

Главная цель амбассадорской программы VK — знакомить окружающих с ИТ-сферой и возможностями, которые она дает. Амбассадоры в течение учебного года участвуют в просветительских мероприятиях и реализуют собственные проекты по всей стране. В рамках проекта они освоят технологии и инструменты создания и продвижения контента в соцсетях под руководством менторов, экспертов и трекеров.

В 2023 г. образовательная программа для амбассадоров VK будет посвящена работе с контентом и развитию сообществ. Ребята научатся снимать вирусные ролики для «VK клипов», записывать подкасты для «VK музыки», популяризировать свои сообщества «Вконтакте» с помощью инструментов соцсети, писать оригинальные статьи с экспертной подачей на «Дзене». У участников будут наставники из числа амбассадоров прошлых лет.

Трансляция запуска нового набора доступна в сообществе «VK джуниор» «Вконтакте».

Чтобы присоединиться к проекту, нужно до 21 мая 2023 г. включительно подать заявку и выполнить ряд заданий в мини-приложении «Вконтакте». В июне 2023 г. стартует образовательная программа для всех претендентов: участники будут слушать лекции экспертов VK онлайн. В сентябре 2023 г. объявят имена амбассадоров нового сезона. Они будут популяризировать ИТ и технологии в своих регионах и образовательных организациях. На финальном хакатоне в мае 2024 г. участники продемонстрируют результаты работы с проектами.

«Создание и продвижение контента, а также работа с сообществами — это одни из самых перспективных и востребованных направлений. Именно поэтому мы решили посвятить им новый сезон амбассадорской программы. Эксперты компании научат ребят работать с инструментами и сервисами VK, поделятся секретами разработки качественного контента и правилами развития сообществ. Участие в программе — это отличный шанс для всех, кто хочет попасть в ИТ-сферу и готов проявить свой творческий потенциал. Новый набор станет самым масштабным за всю историю существования амбассадорской программы. В этом году в программе открыты 1000 мест по всей стране», — сказал Сергей Марданов, директор по развитию школьных и молодежных проектов VK.

Амбассадорская программа VK была запущена в 2018 г. За пять лет амбассадорами компании стали свыше 250 человек из 90 российских вузов. Они провели более 2000 мероприятий и реализовали ряд межуниверситетских проектов. Амбассадоры VK формируют активное комьюнити — до 90% остаются на связи с компанией через сообщество выпускников.