Обет «безбрачия». Производители товаров все чаще обращаются за решениями с использованием компьютерного зрения для обнаружения дефектов

С начала года количество заявок от производителей FMCG, продуктов питания и промышленных товаров заинтересованных во внедрении сервисов на основе искусственного интеллекта (ИИ) для визуального контроля, выросло в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. Об этом рассказали в компании Сбер Бизнес Софт, которая специализируется на разработке и интеграции решений с использованием ИИ. Всплеск интереса вызван продолжающейся потребностью компаний в оптимизации расходов, а также постепенным проникновением технологий ИИ в реальный бизнес и появлением кейсов успешной реализации подобных проектов на практике.

«Так, на производстве очень активно применяется компьютерное зрение. Оно следит за безопасностью и внештатными ситуациями, а также помогает обнаружить дефекты продукции», – рассказал директор по ИИ Сбер Бизнес Софт Максим Иванов. По его словам, эффективность моделей по обнаружению брака может превосходить живого человека, а скорость работы таких систем позволяет существенно ускорить процесс контроля качества и перейти от выборочного контроля продукции к полному покрытию.

Например, у Сбер Бизнес Софт есть уже готовая ML-модель для мониторинга показателей качества при производстве сыра и его запекании при изготовлении пиццы. Для обучения модели использовались данные фотофиксации и предоставленные заказчиком типы и размеры дефектов. Распознавая сыр, вид которого не соответствовал стандарту в процессе запекания на пицце, система снижала влияние человеческого фактора при визуальном осмотре и помогла существенно ускорить процесс.

Технологии на базе искусственного интеллекта могут быть использованы во всех сферах, где применяется визуальный контроль, например, для проверки качества покраски изделий и наличия царапин на деталях, для детектирования сломанных таблеток в фарм производстве, поврежденных конфет на кондитерском производстве и т.п. Компьютерное зрение, как и другие решения на основе ИИ, легко учитывают специфику любого бизнеса и находят широкое применение во всех отраслях промышленности.