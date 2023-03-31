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Пользователи «Яндекс маркета» теперь могут порекомендовать сервису любимые магазины

Пользователи «Яндекс маркета» теперь могут приводить на маркетплейс любимые магазины. У них появилась возможность рекомендовать сервису новых продавцов и с помощью этого заметно экономить на покупках на маркетплейсе. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс маркета».

Число продавцов на «Маркете» растет из года в год. Так, в IV квартале 2022 г. этот показатель увеличился на 83% по сравнению с таким же периодом 2021 г. и составил примерно 44 тыс. магазинов. До сих пор приводить новых продавцов на «Маркет» по реферальной программе могли только другие магазины, которые торгуют на сервисе. Теперь в ней могут участвовать любые физические и юридические лица (в том числе индивидуальные предприниматели), которые не торгуют товарами на «Маркете».

Чтобы пользователю принять участие в реферальной программе, нужно авторизоваться на «Маркете», перейти на ее страницу, скопировать уникальную ссылку-рекомендацию или промокод и передать представителю любимого магазина, которого еще нет на маркетплейсе. После того, как продавец, использовав ссылку, подключится к сервису по моделям FBY, FBS или «Экспресс», а также продаст и доставит товары на сумму от 10 тыс. руб., пользователь, рекомендовавший «Маркету» данный магазин, получит промокод на скидку в размере 5000 руб. на заказ на маркетплейсе. Он выдается за каждого из 10 первых продавцов, приведенных на сервис. В свою очередь, приглашенный продавец получит 10 тыс. бонусов для продвижения товаров на витрине «Маркета» и в рекламной сети «Яндекса», где 1 бонус равен 1 руб.

Те же условия и бонусы распространяются на продавцов, приглашенных на «Маркет» юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Чтобы участвовать в реферальной программе, им нужно зарегистрироваться в «Яндекс дистрибуции», а затем там в личном кабинете получить уникальный промокод или реферальную ссылку и передать магазину, который ранее не торговал на «Маркете». После выполнения приглашенным продавцом условий реферальной программы, пригласивший его предприниматель получит на свой расчетный счет денежное вознаграждение от сервиса в размере 10 тыс. руб.

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«Яндекс маркет» — сервис для покупок, на котором доступно больше 50 млн товаров. Он помогает заказать все нужное: от смартфона новой модели до детского конструктора. На сервисе продают товары примерно 44 тыс. магазинов-партнеров. Маркетплейс может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на «Маркете» можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, а еще в приложении «Яндекс Go» — в разделе «Маркет».

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