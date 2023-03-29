Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Нейросеть распознает архивные документы Подмосковья

Московская область присоединилась к проекту «Яндекса» по распознаванию метрических книг региона. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Мы знаем, как важно сохранить историю и открыть к ней доступ жителям. Теперь данные из метрических книг до 1917 г. можно прочесть как обычную книгу, ведь их расшифровал искусственный интеллект», – сказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Документы XVIII – начала XX веков обработаны с помощью алгоритма, построенного на базе системы оптического распознавания символов. В оцифрованных файлах содержится множество записей о людях, живших не только в Московской области, но и в Москве, окрестностях Рязани, Тулы и Владимира.

«Сейчас нейросеть уже расшифровала более 300 тыс. страниц метрических книг из Центрального госархива Подмосковья. Это только третья часть того, что есть в архивных фондах нашего региона. Работа по оцифровке продолжается, и впереди еще много интересного», – отметила Ирина Каклюгина.

Чтобы найти данные, нужно воспользоваться сервисом «Поиск по архивам». В поисковой строке ввести фамилию человека, населенный пункт или другие сведения. Нейросеть сразу покажет документы, в которых они встречаются.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Один из главных аэропортов России внедрит отечественное ПО, подружив его с «зоопарком» западного «железа»

Российский разработчик «железа» вдвое увеличивает штат. Будут наняты 2000 ИТ-специалистов

Глава российского SAP уволился, чтобы возглавить компанию по техподдержке

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля

Власти потратят 1,6 млрд руб. на систему выдачи «цифровых документов об образовании онлайн»

Как получить экономический эффект от внедрения ИИ

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Как превратить старый смартфон в IP-камеру: лучшие сервисы

Как безопасно покупать и хранить криптовалюту: советы ZOOM

10 главных мифов об электромобилях

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще