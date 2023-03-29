Нейросеть распознает архивные документы Подмосковья

Московская область присоединилась к проекту «Яндекса» по распознаванию метрических книг региона. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Мы знаем, как важно сохранить историю и открыть к ней доступ жителям. Теперь данные из метрических книг до 1917 г. можно прочесть как обычную книгу, ведь их расшифровал искусственный интеллект», – сказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Документы XVIII – начала XX веков обработаны с помощью алгоритма, построенного на базе системы оптического распознавания символов. В оцифрованных файлах содержится множество записей о людях, живших не только в Московской области, но и в Москве, окрестностях Рязани, Тулы и Владимира.

«Сейчас нейросеть уже расшифровала более 300 тыс. страниц метрических книг из Центрального госархива Подмосковья. Это только третья часть того, что есть в архивных фондах нашего региона. Работа по оцифровке продолжается, и впереди еще много интересного», – отметила Ирина Каклюгина.

Чтобы найти данные, нужно воспользоваться сервисом «Поиск по архивам». В поисковой строке ввести фамилию человека, населенный пункт или другие сведения. Нейросеть сразу покажет документы, в которых они встречаются.