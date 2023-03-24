Разделы

Цифровизация Внедрения Импортонезависимость
|

70% компаний перейдут на российские системы бизнес-аналитики

Почти 70% российских компаний уже переходят или планируют миграцию на российские BI-системы. Из них 48% отмечают, что выбирают отечественные решения из-за рисков, связанных с уходом зарубежных поставщиков. Об этом CNews сообщили представители компании «К2Тех».

Аналитики компании «К2Тех» опросили более 100 представителей крупного и среднего бизнеса и выяснили, что на данный момент 63% компаний используют зарубежные системы бизнес-аналитики для принятия управленческих решений. Самые популярные из них — MS Power BI (47%) и Qlik (12%).

При этом только 31% компаний говорят, что продолжат работать на иностранных BI-инструментах. 19% уже внедряют отечественные аналоги, а 50% — планируют переход на них.

Самая популярная причина миграции на российскую BI-систему — высокие риски, связанные с продолжением работы на зарубежных решениях (нет обновлений и возможности продлить лицензии). Ее назвали 48% респондентов. Еще 10% отметили, что их не устраивает функционал уже используемой в компании BI-системы, а 28% — в принципе постоянно ищут новые решения, которые позволят им более эффективно реализовывать data-driven подход к ведению бизнеса.

Среди опрошенных были и те, кто уже внедрил отечественную BI-систему (10%). По данным опроса, только 12% компаний пока вообще не используют бизнес-аналитику для принятия управленческих решений.

Александр Семенов, ведущий эксперт по бизнес-приложениям «К2Тех»: «Интерес к российским BI-решениям наметился еще во время пандемии. Тогда неопределенность заставляла компании искать инструментарий для сбора информации и принятия решений в реальном времени. Сейчас же, когда рыночная турбулентность достигла невиданных масштабов, вопрос внедрения таких систем стал более насущным».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти выбрали главного в России производителя литографических материалов для микроэлектроники

Конференция CNews «Как цифровизация помогает расти российскому рынку e-commerce» состоится 28 марта

Российские регионы планируют сократить ИКТ-расходы в 2023 г.

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля

Производители банковских карт требуют полмиллиарда у единственного российского завода по выпуску их чипов

Российский разработчик выпустил систему для централизованного управления ИТ-инфраструктурой

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Где и как купить подержанную технику, чтобы не стать жертвой мошенников

Умные водонагреватели с управлением со смартфона: выбор ZOOM

12 Telegram-ботов для работы и бизнеса: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще