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Отказаться от iPhone ради работы согласны 47% его владельцев

Один из трех россиян моложе 34 лет готов отказаться от работы, но не от iPhone. До 1 апреля 2023 г. сотрудники администрации президента должны заменить iPhone на смартфоны с операционной системой Android или ее аналогами из соображений кибербезопасности. Сервис по поиску работы SuperJob узнал, готовы ли россияне отказаться от смартфонов Apple, если это будет одним из условий трудоустройства. В опросе приняли участие 1600 обладателей iPhone из всех округов страны.

47% владельцев iPhone откажутся от их использования, если это будет нужно для трудоустройства. Только каждому пятому не нужна работа, где запрещают пользоваться iPhone. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Женщинам iPhone нужнее: ради новой работы от американского девайса готовы отказаться 38% представительниц слабого пола и 55% мужчин.

Чем старше респонденты, тем меньше их смущает требование отказаться от смартфона Apple ради найма на работу: 34% среди россиян до 34 лет и 58% среди граждан старше 45 лет.

Владельцы iPhone с зарплатой от 80 тыс. руб. в месяц преданы своим девайсам меньше тех, чей заработок ниже: откажутся от продукции Apple ради трудоустройства 54 и 42% соответственно.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 387

Время проведения: 20-21 марта 2023 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, владеющее смартфонами iPhone

Размер выборки: 1600 респондентов

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