BI.Zone зафиксировала деструктивные атаки шифровальщика на российских пользователей

В марте 2023 г. эксперты управления киберразведки BI.Zone обнаружили атаки группы Key Wolf. Злоумышленники распространяют файл с программой-вымогателем, которая шифрует все данные на компьютере. Важная особенность в том, что у потерпевшего нет возможности дешифровать данные, даже за выкуп.

В киберинцидентах используются два вида файлов, которые злоумышленники отправляют жертвам, предположительно, через электронную почту. Файлы называются «Информирование зарегистрированных.exe» и «Информирование зарегистрированных.hta». В первом случае это самораспаковывающийся архив, который содержит два файла: gUBmQx.exe и LICENSE. Во втором случае файл gUBmQx.exe незаметно для пользователя загружается с файлового обменника Zippyshare в фоновом режиме.

Программа-вымогатель Key Group шифрует данные на жестких дисках, ставит на рабочий стол иллюстрацию с логотипом группировки и выводит на экран сообщение на английском языке. В нем говорится о цели атаки — уничтожить российские компьютеры. Мошенники предлагают помочь им в этом, а для этого требуется перевести деньги на их биткоин-кошелек.

«Активность шифровальщиков не утихает последние несколько лет, и мы видим появление все новых модификаций подобного вредоносного ПО. В большинстве случаев шифровальщики атакуют частные компании, но не обходят стороной и рядовых пользователей. Обычно такие злоумышленники имеют финансовую мотивацию, но последнее время мы все чаще фиксируем использование программ-вымогателей с целью вывода из строя компьютерных систем без возможности восстановления, и атака Key Wolf как раз один из таких примеров», — отметил Олег Скулкин, руководитель управления киберразведки BI.Zone.

Чтобы защититься от вредоносных файлов, распространяемых по электронной почте, эксперты BI.Zone рекомендуют пользоваться специализированными решениями, которые блокируют спам и вредоносные письма.