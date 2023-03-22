Разделы

Безопасность Стратегия безопасности
|

BI.Zone зафиксировала деструктивные атаки шифровальщика на российских пользователей

В марте 2023 г. эксперты управления киберразведки BI.Zone обнаружили атаки группы Key Wolf. Злоумышленники распространяют файл с программой-вымогателем, которая шифрует все данные на компьютере. Важная особенность в том, что у потерпевшего нет возможности дешифровать данные, даже за выкуп.

В киберинцидентах используются два вида файлов, которые злоумышленники отправляют жертвам, предположительно, через электронную почту. Файлы называются «Информирование зарегистрированных.exe» и «Информирование зарегистрированных.hta». В первом случае это самораспаковывающийся архив, который содержит два файла: gUBmQx.exe и LICENSE. Во втором случае файл gUBmQx.exe незаметно для пользователя загружается с файлового обменника Zippyshare в фоновом режиме.

Программа-вымогатель Key Group шифрует данные на жестких дисках, ставит на рабочий стол иллюстрацию с логотипом группировки и выводит на экран сообщение на английском языке. В нем говорится о цели атаки — уничтожить российские компьютеры. Мошенники предлагают помочь им в этом, а для этого требуется перевести деньги на их биткоин-кошелек.

«Активность шифровальщиков не утихает последние несколько лет, и мы видим появление все новых модификаций подобного вредоносного ПО. В большинстве случаев шифровальщики атакуют частные компании, но не обходят стороной и рядовых пользователей. Обычно такие злоумышленники имеют финансовую мотивацию, но последнее время мы все чаще фиксируем использование программ-вымогателей с целью вывода из строя компьютерных систем без возможности восстановления, и атака Key Wolf как раз один из таких примеров», — отметил Олег Скулкин, руководитель управления киберразведки BI.Zone.

Чтобы защититься от вредоносных файлов, распространяемых по электронной почте, эксперты BI.Zone рекомендуют пользоваться специализированными решениями, которые блокируют спам и вредоносные письма.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Госслужащие - любимая добыча ленивых хакеров. Их пароли сможет подобрать даже ребенок

Сервис Сбербанка «протек» по-крупному. Персональные данные десятков миллионов клиентов в свободном доступе

Сбежавшая из России ИБ-компания Acronis взломана. Корпоративные данные выложены в свободный доступ

ФСО в 12 раз сократит срок устранения инцидентов в инфобезопаности в высших органах власти России

США утверждают программу тотальной слежки за гражданами России, КНР и всего мира

Ошибки разработчиков антивируса Cisco позволяет хакерам воровать любые файлы с ПК, которые он защищает

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Как выбрать эллиптический тренажер для дома

9 гаджетов для домашних тренировок: выбор ZOOM

Экшн-камеры с углом обзора 360 градусов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников

Археологи нашли в Африке интересную систему сохранения воды

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле
Показать еще