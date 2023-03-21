«Яндекс» продолжает «Разговор»

«Яндекс» обновил «Разговор» — приложение, которое помогает людям с нарушениями слуха и речи общаться с окружающими. Оно переводит устную речь в текст и наоборот.

Если человек не слышит или слышит плохо, «Разговор» будет распознавать обращенные к нему реплики и показывать их в виде текста на экране. А если у человека трудности с произнесением, он может набирать фразы на телефоне, а «Разговор» будет озвучивать написанное.

Теперь «Разговор» доступен не только на Android, но и на iOS. Обновленное приложение точнее распознает речь и реже ошибается. Голоса «Разговора» — мужской и женский — стали приятнее: они звучат более плавно и с живыми интонациями.

В «Разговоре» есть возможность заранее заготовить фразы, которые могут понадобиться в той или иной ситуации, например в поликлинике или МФЦ. Приложение сохраняет историю общения — если что-то забылось, всегда можно перечитать диалог.

Первая версия «Разговора» вышла в 2015 г. Приложение создали слушатели Школы менеджеров «Яндекса», в ней же прошлым летом началась работа над версией для iOS. Для распознавания и синтеза речи «Разговор» использует Yandex SpeechKit — технологию, которая помогает «Алисе» слушать и понимать пользователей, а «Переводчику» озвучивать иностранные слова.