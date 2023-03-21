МТТ предлагает партнерам обслуживание абонентов под ключ
АО «МТТ», провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, разработал специальное агентское предложение, адресованное небольшим телеком-операторам.
В рамках сотрудничества МТТ предлагает операторам связи взять на полное обслуживание их абонентов и таким образом нивелировать все риски, связанные с ведением деятельности, свести к нулю расходы на поддержку клиентов, затраты на персонал, поддержание работоспособности сети, обслуживание оборудования и его эксплуатацию, но при этом сохранить и даже увеличить прибыль.
Чтобы стать агентом МТТ, достаточно заключить онлайн-договор на получение агентского вознаграждения. Согласно договору, МТТ возьмет на себя обслуживание абонентов под ключ, а агент МТТ получит разовую выплату, а также постоянное ежемесячное вознаграждение – 30% от выручки с каждого клиента.
Программа уже действует для тех операторов, которые переводят абонентов на номера МТТ. Со второго полугодия 2023 года планируется также переводить номерную емкость операторов в МТТ, чтобы предоставить возможность клиентам сохранить прежний номер телефона при переходе.
Предложение МТТ позволит партнерам обеспечить имеющихся абонентов самыми современными инфокоммуникационными сервисами, совершив их плавный переход на инфраструктуру МТТ – опытного и надежного поставщика телеком-решений. Абоненты получат доступ к широкому спектру возможностей виртуальной АТС, интеграциям с большим количеством CRM-систем, SMS-рассылкам, голосовым роботам и другим сервисам автоматизации продаж и обслуживания от МТТ. Участие в партнерской программе позволит абонентам получать ещё более комфортный сервис, а операторам – повысить свои доходы.
Подробнее о программе: https://partners.mtt.ru/about■ Токен: Pb3XmBtzt1L7koFoNT2PSzwm8rpWRCNV1yarMqGРекламодатель: ПАО "Мобильные ТелеСистемы"ИНН/ОГРН: 7740000076/1027700149124Сайт: https://www.mtt.ru/