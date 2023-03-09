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Система Directum RX готова к работе с машиночитаемой доверенностью

С версии 4.4 Directum RX поддерживает использование электронных доверенностей, созданных на любой платформе. Функциональность по подписанию документов на основании машиночитаемой доверенности (МЧД) сохраняется в коннекторах к сервисам обмена «Диадок» и СБИС. Об этом CNews сообщили представители Directum.

В Directum RX поддерживается визирование документов на основании выданных машиночитаемых доверенностей. Начиная с версии 4.4, пользователи могут: загружать электронные доверенности из сервисов обмена «Диадок» и СБИС; подписывать документы КЭП физлица с использованием МЧД; хранить бумажные и электронные доверенности в едином реестре.

Некоторым организациям требуется массовый выпуск МЧД. В Directum RX в рамках заказного проекта можно создать, к примеру, 500+ экземпляров доверенностей с периодическим отзывом или передоверием.

Помимо работы с МЧД, в системе можно управлять простыми доверенностями. На их оформление не уходит много сил и времени — есть готовые шаблоны для быстрого заполнения данных. С помощью единого реестра легко находить созданные и загруженные в систему электронные и бумажные доверенности, контролировать срок их действия и визировать документы на их основании.

Требование использовать МЧД при подписании электронных документов от лица работодателя станет обязательным с 1 сентября 2023 г. Новый вид доверенности в машиночитаемом формате был разработан в ответ на изменения Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи». К началу осени 2023 г. бизнес должен подготовить информационные системы к работе с КЭП физлиц в связке с машиночитаемой доверенностью.

Работу с МЧД условно можно поделить на два блока. Первый — создание электронной доверенности, подписание генеральным директором и регистрация в блокчейн-сети ФНС. Второй блок — непосредственное использование машиночитаемой доверенности при подписании документов.

«Компаниям, которые ведут электронный документооборот, рекомендуем спланировать подготовку корпоративных систем к использованию МЧД уже в ближайшее время. Пользователям Directum RX следует обновить систему до версии 4.4 или выше, чтобы поддерживалась функциональность для работы с электронными доверенностями. В первую очередь советуем проанализировать бизнес-процессы, в которых используется КЭП физлица, посчитать количество таких подписей и выбрать удобный способ создания МЧД», – отметила Алиса Муратова, руководитель проектов развития бизнеса Directum.

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